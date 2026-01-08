美退出66國際組織 不再支持無助美利益機構

美國總統川普宣布將退出35個非聯合國組織，以及31個「運作與美國國家利益相悖」的聯合國機構。（路透）

本報綜合外電報導

白宮發表聲明指出，美國總統川普美東時間七日簽署公告，宣布美國將退出三十五個非聯合國組織，以及三十一個「運作與美國國家利益相悖」的聯合國機構。其中包括聯合國人口基金，以及確立國際氣候談判的聯合國氣候變化綱要公約。

根據白宮的聲明，川普簽署行政命令，依照他先前指示政府檢視美國參與及資助所有國際組織的結果，其中包括與聯合國相關的組織，暫停美國對六十六個組織、機構與委員會的支持。大多數被鎖定的對象是與聯合國相關的機構、委員會與諮詢小組，這些組織聚焦於氣候、勞工等議題。而川普政府將這些議題歸類為迎合多元與「覺醒」倡議。

美國國務院在聲明中表示：「川普政府認為這些機構在職責範圍上重疊、管理不善、毫無必要、浪費資源，運作狀況不佳，被那些推動自身議程的人士所把持，與我們的利益相悖，甚至對我國主權、自由及整體繁榮構成威脅。」

美國國務卿盧比歐表示，退出的組織名單是政府對浪費、低效和「有害」的國際組織進行審查後確立，對其他國際組織的審查仍在進行中。

這是美國最新一次退出國際機構。川普政府先前已暫停對世界衛生組織、聯合國近東巴勒斯坦難民救濟工作署、聯合國人權理事會與聯合國教育、科學及文化組織等機構的支持。

美國對聯合國的會費採取「單點付費」方式，只支付川普認為與自身議程契合的部門與機構，不再支持無助美國利益的機構。

對於川普政府將退出台灣爭取加入的聯合國氣候變化綱要公約。外交部表示，國際肯定台灣對淨零與綠色轉型的努力與貢獻，台灣推動參與該公約的目標不變，將繼續洽請友邦及理念相近國家支持台灣有意義的參與。