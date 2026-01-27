美退出WHO批「假裝台灣不存在」忽視新冠警訊 WHO官員、譚德塞矢口否認
美國已在本月22日正式退出世界衛生組織WHO，痛批WHO在新冠疫情期間失職，美國衛生部副部長歐尼爾更明言「WHO假裝台灣不存在，忽視台灣2019年提出的新冠早期示警」。不過WHO的新冠專家和祕書長譚德塞皆否認美國的指控，聲稱美國退出的理由並不屬實。
2020年在全球爆發的新冠肺炎（COVID-19，前稱武漢肺炎）奪走無數條人命，而台灣早在2019年12月31日就曾掌握到中國武漢發生至少7例非典型肺炎死亡病例，基於SARS經驗、立刻通報WHO聯繫窗口，要求提供更多相關資訊；曾擔任日本政府顧問的前日本自衛隊統合幕僚長岩崎茂也透露，當時日本政府什麼都不知道，後來多項防疫對策都是從台灣提供的關鍵資訊來做出研判與決策。
批WHO防疫失職 美副部長點名：假裝台灣不存在
美國去年以新冠防疫失職為由，預告退出WHO，如今正式退出，美國衛生部長小羅勃甘迺迪（Robert F. Kennedy Jr.）23日發文批WHO已迷失方向，偏離了創立使命，深陷官僚主義、利益衝突與國際強權政治的泥沼中，在新冠期間，這些失誤更具有致命性。
衛生部副部長歐尼爾（Jim O’Neill）也在X發文表示，「WHO假裝台灣不存在，忽視台灣2019年提出的新冠早期示警，他們無視嚴謹的科學，一味推行封鎖政策（封城）」。
Today the United States withdrew from the so-called World Health Organization.
WHO ignored early COVID warnings from Taiwan in 2019 by pretending Taiwan did not exist. It ignored rigorous science and promoted lockdowns.
The United States will continue international… https://t.co/tKxEX8aeAD
— Deputy Secretary Jim O'Neill (@HHS_Jim) January 23, 2026
WHO否認忽視台灣 稱美退出理由非事實
對於相關指控，WHO的新冠負責人瑪麗亞范克霍夫（Maria Van Kerkhove）一概否認表示「完全不是事實」，她表示，WHO在2019年12月31日就掌握到武漢的疫情訊號，並稱台灣不是事先警告，而是詢問相關資訊，「我們沒有忽視台灣的意見，也從未忽視科學，WHO也從未建議採取封鎖政策」。
WHO祕書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）也說，美國退出的理由並不屬實，並警告退出WHO會讓美國和世界的衛生安全受到威脅，希望美國能重新積極參與WHO工作。
時間回到2020年4月，譚德塞當時就否認忽視台灣提出的武漢肺炎示警，還說台灣的電郵沒有提到人傳人的風險，時任中央疫情指揮中心指揮官陳時中反擊指出，當時的電郵有題到「非典型肺炎特性且病患均隔離治療」，此即強烈暗示人傳人的風險，呼籲WHO坦承處理。
