美退出WHO稱「忽視台灣」 WHO反嗆台灣未示警

美國宣佈退出WHO，其中最主要的原因，是WHO忽視台灣提出的新冠疫情預警；不過WHO當初的新冠疫情技術主管聲稱，世衛並沒有忽視台灣，台灣當時是向世衛索取資料。

美國退出世衛，引發社群筆戰。美國衛生部副部長歐尼爾指出，世衛2019年忽視台灣發出的新冠疫情早期示警，「假裝台灣不存在」。但世衛專家范科霍芙則表示，世衛早在2019年底就偵測到新冠病毒存在，台灣並未提供預警，而是向世衛組織索取資料。（葉柏毅報導）

美國在1月22日，正式宣布退出世界衛生組織（WHO），美國國務卿盧比歐表示，這是回應世衛在2019年底，新冠疫情爆發期間，忽視台灣率先提供新冠疫情情報的失職，並且主張封城。歐尼爾也發文指責世衛，忽視台灣對新冠疫情的預警。

廣告 廣告

不過，曾經擔任世衛組織新冠疫情負責人的科學家范科霍芙隨即反駁稱，自己當時是世衛新冠疫情技術負責人，第一線經歷世衛在2019年12月31日偵測到大陸武漢的新冠疫情訊號。范科霍芙稱，台灣並沒有警告世衛，台灣是在同一天，向世衛索取資訊。范科霍芙強調，世衛從來沒有忽視台灣，也沒有忽視科學，世衛更從未建議封城。

而回顧衛福部2020年4月11日發布的新聞稿，中央流行疫情指揮中心，曾針對WHO否認台灣警告新冠病毒可能人傳人的說法，提出澄清。指揮中心指出，疾管署早在2019年12月31日，就掌握到武漢至少出現7例「非典型肺炎」病例，當天就依《國際衛生條例》，以電郵通報WHO，提醒公衛專業人員注意人傳人風險。