美退出WHO！台灣持續爭取觀察員 石崇良：WHA照樣出團

石崇良強調，台灣爭取國際參與的決心不變。

美國於本月22日正式退出世界衛生組織（WHO），此舉引發國際社會對全球公衛體系的擔憂。衛生福利部部長石崇良對此表態，坦言美國身為重要的資金與技術提供者，其退出對WHO衝擊確實非常大，但他強調，WHO目前仍是全球公衛專業交流的核心平台，台灣未來將持續投入，今年也將組團參與世界衛生大會（WHA）相關活動。

美國總統川普自2025年上任首日即啟動退出程序，近期正式生效。美國國務院指出，WHO在疫情期間資訊透明度不足，導致美國蒙受巨大損失，衛生部副部長歐尼爾（Jim O'Neill）更點名WHO在2019年無視台灣發出的早期示警，「假裝台灣不存在」，錯失全球防疫先機。對此，衛福部常務次長莊人祥先前也感嘆，世衛當年忽略台灣提出的關鍵箴言，不僅是對台灣的不公，更是全世界的損失。

石崇良今（29日）在立法院受訪時表示，儘管美國退出的動向對國際公衛格局造成巨變，但台灣爭取國際參與的決心不變，他分析，WHO在防疫規範、各類癌症及慢性病防治等技術議題上，仍有高度參考與交流價值。台灣雖然目前非會員國，自2017年起也難以觀察員身分參與，但基於對國家公衛發展與國際防疫責任的承擔，仍會積極與各國技術官員建立交流管道。

對於今年5月即將登場的WHA，石崇良明確指出「不會缺席」，衛福部將持續推動爭取觀察員身分的訴求，並在會議期間透過實體活動與雙邊會談，與各國分享台灣的醫療科技及公衛成果。石崇良強調，在國際局勢變動之際，台灣更應積極投入全球衛生議題，讓世界看見「Taiwan can help」的實質貢獻。





