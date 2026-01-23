美退出WHO 專家：決策模式將改變 台灣可藉外部口碑增影響力

美國正式退出世界衛生組織(WHO)，近年持續參與世界衛生大會(WHA)周邊會議的醫師姜冠宇今天(23日)接受央廣訪問時表示，全球衛生架構恐重新洗牌，過去由WHA會內決策的模式已逐漸轉往會外的國際專業組織，台灣可透過自身優勢與實力在會外建立口碑，進而實質影響WHO治理。

台灣多年來持續爭取參與國際，而美國一向支持台灣以觀察員身分參與世界衛生大會(WHA)，如今美國正式退出世界衛生組織(WHO)，是否會影響台灣的國際衛生參與空間？

台北市立聯合醫院整合醫學照護科醫師姜冠宇近年來持續參與WHA周邊會議與活動，甚至曾以「世界醫師會」籌備委員身分出席WHO執委會。姜冠宇23日接受央廣訪問時表示，近年來國際情勢大幅變化，WHO的地位已下降，雖仍有其重要性，但因各會員國間競爭的情勢依舊，使得討論和平與安全議題的聲量高於全球慢性病、公共衛生等課題，當舊問題未解決、新願景難達成時，誰能在會外展現實力便是關鍵。

姜冠宇指出，美國退出WHO的確讓台灣失去一大盟友，但在既有權力架構下，台灣本就難以參與相關會議，當WHO的運作出現變化，各界開始認為全球衛生架構應重新洗牌時，對台灣來說可能是一大契機。

姜冠宇進一步說明，過去都是由會員國代表在會中進行雙邊洽談後，再影響多邊決策，但現在較多決策與建議均來自國際民間組織如世界醫師會、全球健康理事會等，由這些團體提出倡議，再交由會員國審閱，成為政治共識的治理方式。在此情況下，台灣應主動參與國際非政府組織，多結交國際專業人士，在WHA周邊會議與活動展現優勢、發揮實力，進而影響國際組織。他說：『(原音)你繼續做好你該有的示範，透過你的口碑，比方說台灣可能有這些半導體的優勢，然後可以有不錯的智慧醫療，然後來解決我們的照護問題等等，然後這是各國是望其項背的。那這種情況，其實台灣自己在WHA會外舉辦這些Side Event的邊會的時候，就會受到前往WHA各國代表的一個重視，民間組織也會把這些樣本、可能有些意見會寫到WHA裡面的聲明。』

姜冠宇強調，台灣在公衛方面的影響力本就不一定需要國際官方背書，台灣可在周邊會議發聲，藉由其他國際專業人士與團體的力量進一步影響WHO，「哪怕是一個字」，都有台灣發揮的空間。