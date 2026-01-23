美退出WHO 我持續商討對策 參與規模擬更甚以往

美國已於22日正式退出世界衛生組織(WHO)，一位不便具名的政府官員今天(23日)接受央廣訪問時表示，自美國去年初宣布將退出WHO後，外交部與衛福部便持續積極研議對策，視情勢變化調整WHA推案內容與方向，4月可能登場的「川習會」也是觀察重點之一，這名官員指出，雖然台灣失去爭取參與WHA的有力盟友，但今年參與周邊會議與活動的規模不會遜於往年，甚至可能更高。

美國總統川普(Donald Trump)於2025年1月上任首日便簽署行政命令，宣布美國將退出WHO。在歷經1年通知期後，美國已於22日正式退出，外界評論此舉將引發WHO嚴重預算危機，重創全球衛生安全。由於美國一向支持台灣以觀察員身分參與世界衛生大會(WHA)，台灣在失去重要盟友後，國際衛生參與是否會受到影響也備受關注。

廣告 廣告

一名不便具名的政府官員23日接受央廣訪問時表示，台灣持續爭取加入WHO、參與WHA，面對中國每年都有「很多動作」，美國確實是支持台灣最強而有力的好友之一，如今美國退出WHO，我方難免擔心支持力道是否被削弱。

該名官員指出，自美國去年初宣布將退出WHO後，外交部與衛福部便持續討論美國退出後的對台影響與因應對策，台灣參與WHA的推案仍照舊，但隨著時間演進與情勢變化，會有一些新的做法，相關部門都在準備；而川普4月將訪問中國，可能會有「川習會」，相關情勢發展也都是觀察重點。

該名官員表示，今年仍會由衛福部長石崇良率領「世衛行動團」前往日內瓦參與WHA周邊會議與活動，今年的規模將不亞於去年、甚至可能更高，包括台灣消除C肝、智慧醫療等議題都相當值得與國際分享。(編輯：陳文蔚)