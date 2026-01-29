衛福部長石崇良





美國近日正式宣布退出世界衛生組織（WHO），衛福部長石崇良今（29）日受訪時表示，WHO仍是重要的交流平台，台灣將持續爭取成為世界衛生大會（WHA）觀察員，也會持續出團參加相關活動。

石崇良今日上午赴立院報告並備詢，會前受訪時被問到美國退出WHO，是否仍會積極爭取參與？石崇良回應，美國退出對於WHO衝擊是非常大，畢竟美國在各項公共衛生協助或者是挹注上都扮演重要角色，不過WHO仍然是一個重要的公共衛生或者是相關議題上重要的人員交流平台。

廣告 廣告

石崇良說，台灣雖然不是會員國，但也持續積極爭取以觀察員身分出席，透過每年WHA會議期間，能與各國技術官員交流機會，這對於我國不論是在防疫、各項法規、公共措施、癌症防治或慢性病防治等，這些議題能跟各國交流，齊一標準，是很有幫忙的。未來還是會持續爭取成為觀察員，也會持續出團參加相關活動。

更多新聞推薦

● 美退出WHO 石崇良表態：持續爭取成為WHA觀察員