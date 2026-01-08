美退聯合國氣候公約 專家：氣候變遷工作難取得進展

（中央社記者侯姿瑩華盛頓7日專電）川普政府今天宣布以浪費資源、威脅主權等理由，美國將退出66個國際組織及公約，包括聯合國氣候變化綱要公約。專家表示，缺乏美國合作，恐會阻礙全球抑制溫室氣體的努力，氣候變遷工作將難以取得重大進展。

美國總統川普（Donald Trump）今天簽署總統備忘錄，依照他先前指示政府檢視美國參與及資助所有國際組織及公約、條約的結果，決定退出66個國際組織和公約，包括35個非聯合國組織及31個聯合國機構。確立國際氣候談判的聯合國氣候變化綱要公約（UNFCCC）也在其中。

備忘錄指出，針對聯合國機構而言，所謂「退出」是指在法律允許範圍內，停止參與該機構活動或對其提供資金。

對於美國決定退出66個國際組織，國務院在聲明中表示，「川普政府認為這些機構在職責範圍上重疊、管理不善、毫無必要、浪費資源，運作狀況不佳，被那些推動自身議程的人士所把持，與我們的利益相悖，甚至對我國主權、自由及整體繁榮構成威脅。」

聯合國氣候變化綱要公約是1992年所簽署的協議，目前共有198個締約國，為開發中國家的氣候變遷活動提供財務支援，也是巴黎氣候協定的基礎條約。

不過，川普認為氣候變遷是一場騙局，在他重返白宮不久後即宣布退出巴黎氣候協定。

美聯社報導，前白宮國家氣候顧問麥卡錫（Gina McCarthy）表示，美國退出聯合國氣候變化綱要公約是「短視、令人尷尬且愚蠢的決定」。川普政府正在放棄美國影響數兆美元投資、政策及決策的能力，這些原本可以促進美國經濟並保護美國免受代價高昂的災害。

專家表示，在缺乏美國這個全球最大碳排放國之一與主要經濟體的合作下，要在氣候變遷方面取得重大進展將會十分困難。

科學家指出，氣候變遷是致命、代價高昂的極端天氣事件日漸增加的背後原因，包括洪水、旱災、野火、強降雨事件及危險高溫。

美國史丹佛大學（Stanford University）環境科學家、同時也是「全球碳計畫」（Global Carbon Project）主席的傑克森（Rob Jackson）表示，美國的退出恐會阻礙全球抑制溫室氣體的努力，因為這「給了其他國家藉口，推遲自身行動和承諾」。

根據白宮公布資料，美國將退出的國際組織和機構還包括無碳能源倡議（Carbon-Free Energy Compact）、聯合國大學（United Nations University）、國際棉業諮詢委員會（International Cotton Advisory Committee）、國際熱帶木材組織（International Tropical Timber Organization）、大西洋合作夥伴關係（Partnership for Atlantic Cooperation）、泛美地理與歷史研究所（Pan American Institute of Geography and History）、國際藝術協會與文化機構聯盟（International Federation of Arts Councils and Culture Agencies），以及國際鉛鋅研究小組（International Lead and Zinc Study Group）。（編輯：陳慧萍）1150108