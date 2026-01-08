美退聯合國氣候公約 彭啓明：國際減碳腳步不變 續觀察骨牌效應

繼退出《巴黎協定》後，美國總統川普7日簽署行政命令，宣布美國將退出《聯合國氣候變化綱要公約》等66個國際組織。環境部長彭啓明今天(8日)接受央廣訪問時表示，雖然川普上任後接連退出國際環境組織等作為使得全球減碳風向有些改變，但多數國家推動淨零的腳步不變，台灣也會持續觀察是否出現骨牌效應。

美國總統川普(Donald Trump)7日簽署行政命令，宣布美國將退出66個國際組織，其中包括全球氣候談判基礎的《聯合國氣候變化綱要公約》。該公約於1992年制定，至今共有198個會員國簽署，為國際協商平台，並以資金支持開發中國家進行氣候變遷因應行動；《巴黎協定》便是該公約框架下最重要的協議，而川普於去年重返白宮時便已退出《巴黎協定》。國際專家認為，缺乏美國合作，恐會阻礙全球減碳腳步，氣候變遷因應工作將難以取得重大進展。

環境部長彭啓明8日接受央廣訪問時表示，由於美國過去是這些國際環境組織的最大金主，一旦退出，將導致這些組織的財務與運作受到很大影響，對於全球減碳或其他環境議題都可能造成直接衝擊。

彭啓明指出，美國退出多項國際組織的作為確實使得全球減碳的風向有些轉變，很多人的信心開始動搖，但多數國家的腳步仍不變，且氣候變遷或永續發展已是全球最上位的國際合作議題；台灣並非這些國際組織的會員國，只能持續保持關注。他說：『(原音)我們也看到了一些狀況，但是也有很多的現象發現說大概8、9成的國家其實還沒有任何太大政策上的改變，還是照著原有的路徑在走。所以，我們原先覺得...很多人會臆測說，當一個國家帶動了之後，是整個都會改變，目前來看的話，改變的真的是不多，基本上都看不出來，所以基本上我們後面的這個效應、有沒有骨牌效應，到底如何，這個我們只能夠持續觀察。』

「聯合國氣候變化綱要公約」締約方會議、亦即COP會議，近2年討論並開放成立全球碳市場，美國身為全球最大經濟體與第二大碳排國，未來缺席締約方會議是否會降低國際碳市場活絡度？彭啓明說，全球碳市場主要由歐洲主導，美國碳定價相關議題主要由各州政府處理，如加州的減碳企圖心便很強，以目前情況來看，美國作為並不會動搖國際碳定價與碳交易市場。(編輯：陳士廉)