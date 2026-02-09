美退WHO後「6大癌症治癒潮」鋪天蓋地？瘋傳多國醫療突破引疑慮
[Newtalk新聞] 近期 X 平台多個帳號密集轉傳所謂「癌症被治癒」的重磅消息，內容指稱日本、以色列、越南、西班牙、韓國、中國、俄羅斯、墨西哥等國在短短數日內接連出現癌症「完全治癒」或「關鍵突破」，並刻意與「美國退出世界衛生組織（ WHO ）」並置，引發高度關注與討論。
帳號 @aus_mini 於 2 月 8 日發文表示，「美国退出 WHO 后，短短几天 6 大癌症『治愈』消息突然刷屏全球」，並整理 2 月 1 日至 8 日間各國相關訊息，包括西班牙胰臟癌三聯療法在小鼠實驗中清除腫瘤、韓國結腸癌分子開關逆轉癌細胞、中國結直腸癌與肺轉移癌新突破、墨西哥 HPV 相關癌症研究進展、越南血液癌新希望，以及俄羅斯多類型癌症疫苗等，最後拋出「這些是巧合？還是被壓制的科技終於爆發？癌症帝國要崩了？」的質疑。
在相關貼文中，越南血液癌案例被描述得最為完整。帳號 @Megatron_ron 指出，一名 12 歲罹患白血病的越南女童，在多次治療與父親捐贈造血細胞仍反覆復發後，醫師決定嘗試 CAR-T 細胞療法，將其自身免疫細胞送往台灣進行改造後再輸回體內，最終「所有癌細胞消失」，並稱其為「越南官方找到治癒血液癌的方法」，形容這是「醫療世界的巨大突破」。
此外，帳號 @Coinvo、@PamphletsY 與 @Kekius_Sage 也分別發布「日本再生醫學讓癱瘓病患恢復運動功能」、「古巴研發肺癌疫苗」、「以色列找到治療腦癌的方法」、「越南醫療團隊完全治癒血癌」等訊息。
不過，從貼文內容來看，多數訊息來源僅止於社群帳號轉述，未附上學術論文、官方醫療機構公告或完整臨床數據佐證，且不少案例本身即被描述為「研究進展」、「新療法嘗試」或「單一個案成功」，卻在轉傳過程中被簡化為「癌症被治癒」或「官方宣布找到解藥」。
相關貼文也將不同國家、不同研究階段與治療情境的資訊集中排列，再與國際政治事件相互連結，形成強烈敘事張力，但這種敘事是否成立，貼文本身並未提出可供檢證的具體證據。
｢世紀血案｣疑影射史明涉案！王婉諭：有常識都知道兇手就是國民黨
