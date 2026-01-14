美通知將打德黑蘭 阿拉伯國家急勸川普住手

義大利米蘭有群眾遊行要求美國總統川普介入阻止伊朗血腥鎮壓示威民眾。路透社



美國川普政府攻打伊朗德黑蘭政權的意願似乎越來越強。《華爾街日報》（WSJ）週二（1/13）報導，川普政府已通知波灣諸國表示，可能出兵攻打伊朗政府，而阿拉伯國家則是急忙勸退。

WSJ報導指出，阿拉伯國家未對伊朗近日的反政府示威騷亂公開表態，但私下卻非常擔心後續發展。沙烏地阿拉伯、安曼和卡達正勸阻美國勿推翻德黑蘭政全，否則將重創石油交易、進一步影響美國經濟。

伊朗和其他波灣石油產國的原油出口大多得途經荷姆斯海峽，全球約有1/5原油得從此出口。一旦美國出兵攻打德黑蘭，勢必影響荷姆斯海峽運輸。

報導說，大多波灣國家過去幾年均曾受到伊朗和其武裝團體盟友攻擊，因此對德黑蘭目前困境並不抱以同情。然而這些國家擔心的是，一旦伊朗陷入政治動盪，這波反動情緒很可能往外擴散至其他國家。

尤其又以沙烏地阿拉伯最為緊張。同樣會打壓國內異議聲浪的沙國已下令媒體有限度地報導伊朗反政府示威，並避免展現對示威群眾的支持。

前拜登政府時期擔任美國駐沙烏地阿拉伯特使的瑞特尼（Michael Ratney）說：「他們對伊朗政權沒有任何一點喜愛，但他們同樣厭惡會導致不穩定的狀況。一旦更換政權的潘朵拉盒子被打開，無論是內部發起或是來自外部的干涉，將會引發高度不穩定，而這是他們最不希望發生的事。」

瑞特尼指出，波灣國家並不反對削弱伊朗軍事和核武力量，但他們擔心推翻伊朗最高領導人哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）的後果。他說：「很可能導致更糟的結果，例如IRGC（伊斯蘭革命衛隊）上台。或是伊朗陷入混亂分裂、一分為多。」瑞特尼表示，伊朗政府起碼代表某程度的可預測性，「一旦沒了，就會變得非常危險」。

沙國領袖正積極發展石油事業以外的產業，如觀光業。若波灣陷入動盪，勢必影響其國家發展目標。一名沙國官員表示，穩定度是沙國政府的最高優先事項。

有沙烏地阿拉伯官員私下透露，他們已向德黑蘭保證，絕不會讓美軍使用其領空對伊朗發動空襲。

值得一提的是，阿拉伯聯合大公國並未加入其他波灣國家，遊說美國勿推翻德黑蘭政全。近年來，阿聯在地緣政治關係上與其他鄰國走相當不同的道路，阿聯甚至被批評傾向以色列。

有分析認為，一旦美軍採取行動，伊朗很可能會對駐守阿聯的美軍基地發動攻擊，而不想冒著惹怒沙烏地阿拉伯的風險。

