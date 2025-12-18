美通膨數據與美光財報激勵 美股道瓊上揚逾400點

【時報-台北電】70歲的退休老師謝士英是國內存股界名人，股齡長達25年的他，55歲就從高師大提早退休，現在每天睡到自然醒，過著不盯盤、每周跟球友打2次籃球的安逸生活，卻能輕鬆積累出7000萬元資產，月領逾20萬元現金活水不虞枯竭，靠著玉山金、統一、聯電、長興、緯創、南亞等18檔，以及獨門操作心法，打造出股息永動機。 年領至少250萬元股息，平均每月從股市領到20萬「養老金」，乍聽之下，你或許以為謝士英是個剽悍狠人，每天在股市大浪中殺進殺出，其實他45歲才開始投資，平常也很少看盤。 他認為，財務自由的重點不在財務，而在自由兩字，之所以在25年間，將220萬元滾到7000萬元，靠的是自成一格的操作策略，究其精髓則是堅持「只買好公司」和「買在好價格」等2大原則。 謝士英大方透露自己的持股清單，前7大持股中，以玉山金490張最多，統一207張次之，以及聯電132張、長興120張、永豐金100張，光是5檔合計就逾千張。 此外，他還擁有60張的佳世達，00940（元大台灣價值高息）也有60張，以及裕融、緯創、聯華食、大統益、寶成、大成、台塑、南亞、宏碁、富邦金、王品等多家股票，靠著18檔總持股，打

時報資訊 ・ 1 天前 ・ 3