美通膨爆表+中東衝突再起！新台幣大洗三溫暖 驚險守住31.6字頭

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

新台幣大洗三溫暖，盤中摜破31.7元關卡，在出口商和外資轉向後，尾盤收31.631元、由黑翻紅。廖瑞祥攝



美國通膨創三年以來的高點，加上美伊衝突加劇，市場恐慌情緒迅速升高，美股慘遭血洗，台股今（6/11）日大洗三溫暖，熱錢調節收斂，新台幣匯率一早開盤摜破31.7元大關，在外資大舉匯出，最低觸及31.768元，續創近兩個月盤中波段低點，午後出口商賣壓出籠，部分外資轉為匯入，匯價反彈至31.6價位，終場收31.631元、升3.7分，中止連五黑，總成交值仍爆出30億美元。

美國勞工統計局公布，5月消費者物價指數（CPI）年增4.2%，創下三年來最高，符合市場預期，核心CPI年增率高於聯準會（Fed）的通膨目標，投資人押注升息機率，與此同時，美伊連夜互相發動攻擊，市場擔憂中東局勢恐進一步升級，國際油價應聲走高，美元指數站上100價位。

廣告 廣告

美股四大指數慘跌，台股則是震盪收黑，外資連續六個交易日站在賣方。匯銀人士表示，新台幣匯率開盤直接貶破31.7元關卡，早盤一路朝31.8方向回測，貶幅達1角、最低觸及31.768元，創下近兩個月的波段新低點，央行提供流動性調節，使得貶勢趨緩。

匯銀人士指出，外資午後明顯轉向，出口商逢低進場拋匯，投信連續匯入，使得匯價止跌回升，到午後3時，匯價回到31.6字頭，由黑翻紅，尾盤收31.631元，脫離連五黑，總成交值略為縮水，仍有31.44億美元的大量。

匯銀人士分析，隨著經濟數據陸續出爐，又美伊情勢處於高度不確定性，投資人轉趨觀望，避險情緒升溫，資金重新流回美元，主要亞幣全面走弱，加上台股動能疲軟，新台幣偏貶格局不變。儘管早盤一度往31.8元回測，但出口商近期動作頻頻，逢低就進場，形成另一股支撐力道，匯價短期內在31.5到31.8元間盤整。

根據央行統計，美元指數小升0.08%、歐元下滑0.08%，主要亞幣續弱，韓元貶0.31%，日圓和星幣分別下跌0.07%、0.02%，人民幣持平，僅新台幣升值0.12%。

更多太報報導

外資匯出壓境！新台幣貶至31.698元 創近兩個月新低

台股暴跌外資大逃殺？楊金龍：回檔修正很健康 離系統性風險還很遠

外資連四拋！新台幣貶破31.6元大關 爆史上第二大成交量