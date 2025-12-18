美通過國防授權法案 316億供台灣安全合作倡議、公布中國權貴財產

美國參議院。 圖：取自維基百科

[Newtalk新聞] 美國聯邦參議院以77票對20票壓倒性通過「國防授權法案」（NDAA），將總額超過9千億美元（約台幣28.5兆元）的國防預算送交白宮。根據中央社報導，其中包含提供10億美元（約台幣316億元）支持「台灣安全合作倡議」，還為中國權貴量身打造「專門條款」，要求美國國家情報首長公開並向國會報告中共領導階層的個人資產、金融及商業利益。

這次的「國防授權法案」在眾議院以312票對112票、參院以77票對20票雙雙獲得通過。美國總統川普（Donald Trump）簽署後就成為正式法案。法案重心放在確保印太地區安全，以及深化與當地盟友的合作。其中特別撥出10億美元專款，協助推動「台灣安全合作倡議」，加強台美軍方的協同訓練和實戰能力，重點因應中國內日益增長的軍事壓力。

法案也明定，美國將與台灣共同推動無人系統與反無人系統的聯合計畫，這不僅涵蓋技術開發，也包括聯合生產，預計最晚在2026年3月1日前啟動。另一個重點是加強台美海巡合作，法案要求制定增進海巡單位整合訓練的計畫，包括派遣美國海岸防衛隊到台灣進行行動訓練，提升台灣在海事安全、執法和嚇阻方面的能力，同時補助相關訓練經費。

NDAA同時要求國防部長辦公室制定一份「台灣安全援助路線圖」，規劃未來數年如何滿足台灣軍方防禦需求，並評估成立「區域應變儲備庫」的可行性。此外，法案中納入「不歧視台灣法案」，明確支持台灣加入國際貨幣基金（IMF），提升台灣國際參與度。

此外還有「專門條款」規定，法案生效一年內，國家情報總監應於國家情報總監辦公室的公開網站上公布，並向參議院情報委員會及外交委員會及眾議院情報委員會和外交委員會提交有關中共領導層財富狀況的報告，報告內容應包括個人財富、金融資產及商業利益的評估，對象涵蓋中共總書記、中共中央政治局常務委員會成員、中央政治局委員。

這些外籍人士直接或間接擁有或掌控的實體、金融資產證據，包括中國境內外不動產持有的情況、任何高價值的個人資產，在中國以外司法管轄區持有的商業資產、投資及金融帳戶；識別用於掩飾這類財富和資產所有權的金融代理人、商業夥伴或其他實體。由於中國權貴在國外擁有天量資產，公布這些資產後將可讓中國人民明白國家資產的流動方向。

除了印太地區，NDAA也規定美軍駐歐兵力不得低於7萬6000人超過45天，並嚴格限制撤除重型軍事裝備。法案還增加對北約前線國家、特別是波羅的海地區的資源投入，強化北約東北側防線。同時美國將繼續提供4億美元烏克蘭安全援助，維持對烏克蘭的基本支持；對駐韓2萬8500名美軍的任何撤兵行動也設下嚴格限制，確保美國在東北亞的戰力不受影響。

