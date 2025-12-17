美通過國防授權法案！316億元供「台灣安全合作倡議」 揭露中國高官資產

國際中心／施郁韻報導

美國聯邦參議院17日通過年度「國防授權法案」（NDAA），包含提供10億美元（約台幣316億元）支持「台灣安全合作倡議」。（示意圖／資料照）

美國聯邦參議院17日通過年度「國防授權法案」（NDAA），以77：20壓倒性票數通過，將總額超過9000億美元（約台幣28.5兆元）的國防預算送交白宮，若美國總統川普簽署，將成為正式法案，法案中包含提供10億美元（約台幣316億元）支持「台灣安全合作倡議」，進一步強化美台合作。

此次的國防授權法案，參眾兩院在10日已完成協商並在眾院以312票對112票通過，法案重心放在對中國的戰略應對、確保印太地區安全，及深化與當地盟友的合作。參議院則以77票對20票壓倒性支持，雙雙通過。

法案最受關注的亮點之一，國防授權法案特別撥出10億美元專款，協助推動「台灣安全合作倡議」，加強美軍與台灣軍方的協同訓練和實戰能力，因應中國在區域內高漲的軍事壓力。

此外，要在2026年3月1日前啟動和台灣無人系統、反無人系統聯合開發跟生產的計畫。法案已在參眾兩院通過後，送交白宮等待美國總統川普（Donald Trump）簽署。

國防授權法案也設立針對中國投資的新監管機制，涉及敏感技術的美國企業與個人須向財政部申報，財政部亦獲擴大阻止敏感投資的權限。法案還納入「生物安全法案」，禁止部分中國生技公司取得聯邦資金。



