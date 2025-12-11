美通過國防授權法 助台灣推動無人載具計劃

美國國會大厦。(Canva)

美國聯邦眾議院今(11)日以312票對112票通過參、眾兩院協調後的「國防授權法案」（NDAA）最新版本，內容包含多項強化台灣防衛與美台安全合作的條文，包括提供10億美元「台灣安全合作倡議」資金、授權美軍持續訓練台灣，以及推動美台建立無人系統與反無人系統聯合計畫。法案接下來將送交參議院表決。





NDAA是美國每年通過的國防大法，規範軍費與主要國安政策。參、眾兩院先前分別通過版本後，需協調出統一版再送兩院表決。最新版本由兩院軍事委員會7日公布，並迅速獲得眾院跨黨派支持。

眾院軍事委員會主席羅傑斯表示，美國正面臨自二戰以來最複雜的安全環境，2026財政年度NDAA落實「以實力換取和平」原則，確保美軍保持全球最強戰力。





法案摘要指出，抵制中國威脅、確保印太任務成功與支持區域盟友仍是核心方向。其中對台措施包括：提供10億美元全額資助台灣安全合作倡議，擴大涵蓋醫療補給、戰傷照護等能力；授權美軍持續訓練台灣與其他夥伴國家，以提升抵禦中國侵擾與惡意影響力的能力。





針對無人機合作部分，法案要求美國戰爭部長在2026年3月1日前與台灣啟動無人系統與反無人系統聯合計畫，內容涵蓋共同開發、共同生產供美軍與台灣軍方使用的系統，並須符合《台灣關係法》規定。





法案也要求制定擴大美台海巡合作的訓練計畫，包括派遣美國海岸防衛隊訓練團赴台，提升台灣海事安全、執法與嚇阻能力。另要求戰爭部提交「台灣安全援助路線圖」，評估建立「區域應變儲備庫」的可行性。





此外，本次NDAA亦納入「不歧視台灣法案」，明確支持台灣參與國際貨幣基金（IMF）。