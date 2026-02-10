美通過《台灣保護法案》 懲陸犯台行動 網議：不是出兵？

每當美中台關係發生微妙改變，都引發國人關注討論。（示意圖／Shutterstock／達志）

美國眾議院9日通過《台灣保護法案》（PROTECT Taiwan Act），一旦台灣的安全、社會或經濟制度因北京當局的行動而遭受威脅，該法案要求美國政府應採取行動，將中國大陸排除在G20、國際清算銀行（BIS）及金融穩定委員會（FSB）國際金融體系之外，引發熱議。

根據《ETtoday新聞雲》報導，《台灣保護法案》由共和黨籍眾議員魯卡斯（FrankLucas）於當地時間9日發起，以395票贊成、2票反對的壓倒性票數正式通過，核心訴求在於建立一套金融威懾機制。該法案規定，若中國大陸的行動對台灣人民的安全或經貿體制構成威脅，美國可將中國大陸代表排除於20國集團（G20）、國際清算銀行（BIS）及金融穩定委員會（FSB）等關鍵國際金融機制與組織之外。

另一位共和黨眾議員希爾（French Hill）也表示支持，他提到1979年《台灣關係法》指出，中國大陸絕不能透過武力、威脅、經濟抵制或禁運等手段，強迫台灣屈服於共產黨統治或成為「一個中國」的一部分。民主黨籍眾議員史丹頓（Greg Stanton）在投票後也於社群平台X發文力挺，他強調，若中共威脅鄰近國家，就不應繼續從全球體系中獲取利益。

該法案在眾議院高票通過後，下一步將送交聯邦參議院進行審議；待參議院表決通過後，將送交總統川普簽署正式生效。

PTT網友表示「為什麼感覺懲罰不怎樣」、「也就是說不會出兵啦」、「怎麼不是出兵幫打？」、「是在提醒中共先結清嗎」、「俄國被制裁多久了？愈打愈多土地」、「傻鳥還在高潮，幻想美國會出兵」、「有誠意先與呆丸建交」、「金融封殺，笑死」、「你關稅戰打都沒效，這個會有用？」、「美國連生活用品都要靠中國製造了」、「只是包裝成一個懲罰行為罷了」、「打腫臉也要充胖子，不會出兵，嘻嘻，訊號很明確囉！」

