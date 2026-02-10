美通過「台灣保護法案」！胡采蘋揭中國下場：將難以承受

政治中心／綜合報導



美國聯邦眾議院今（10）日稍早正式通過「台灣保護法案」，相關內容曝光後引發國際關注。對此，經常評論時事的財經網紅胡采蘋直言，中國是否真能承受被排除在國際金融體系外，其實有明確數據可供檢視，並點出油價暴漲就是「中國經濟的死穴」。





台灣保護法案通過後，決議一旦台灣的安全、經濟、社會制度受到中共行為的威脅，就會將中國排除出國際金融機制。胡采蘋指出，中共到底怕不怕被排除在國際金融機制之外，其實都有客觀數據可查。人民幣交易量目前為全球第六名，市占率僅2.73%，落後於美元50.49%、歐元21.9%、英鎊6.73%、加拿大幣3.44%、日圓3.42%。這麼小的流通量，中國公司自己做生意時究竟使用什麼貨幣？胡采蘋指出，人民幣有史以來交易量最大的時期，是俄烏戰爭開打之後，因俄羅斯遭到制裁，很大一部分交易改用人民幣，導致人民幣在2024年7月市占率一度達到4.74%，排名全球第四大，甚至超越日圓與加幣。

廣告 廣告

美國通過「台灣保護法案」！1關鍵胡采蘋揭中國下場：難以承受金融制裁

「台灣保護法案」由議員盧卡斯提出。（圖／翻攝Congressman Frank Lucas臉書）

胡采蘋續指：「為什麼現在人民幣市占率又掉回2.73%？看這個數字就知道俄羅斯已經不行了。俄羅斯的主權基金——國家財富基金，在開戰前有1,850億美元，上個月我看到只剩357億美元。為什麼最近都沒聽到川普要協調停戰？因為看到這個數字，川普也知道用不著談了，坐等垮台就行。」至於中共若被制裁後，是否會改用俄羅斯盧布、伊朗貨幣，或沙烏地阿拉伯貨幣？她直言：「絕對不會。」胡采蘋認為，就算沙國願意，對方也沒有如此龐大的貨幣發行量來支撐中國所需的交易規模。光是人民幣大量買進沙幣，就可能導致沙國幣值暴增，進而引發新一輪石油危機。她強調，油價暴漲正是中國經濟的死穴，中國每天需進口約1200萬桶原油，「你說中共會不會做這種經濟自殺的行為？」

美國通過「台灣保護法案」！1關鍵胡采蘋揭中國下場：難以承受金融制裁

胡采蘋分析，若美國定調經濟制裁中國，油價暴漲就是「中國經濟的死穴」。（圖／翻攝Trump臉書）

最後，胡采蘋總結指出，對中共而言，真正重要的只有英鎊與歐元。中國或許能在俄羅斯遭制裁時出手相救，但若中共遭到美國金融制裁，唯一可能救得了它的只剩歐元。然而，歐盟對中國的貿易逆差高達3,000億歐元，中國根本無須大量購買歐元，反而是歐洲一直在買人民幣。









原文出處：美國通過「台灣保護法案」！1關鍵胡采蘋揭中國下場：難以承受金融制裁

更多民視新聞報導

韓國瑜同意檢調搜索高金素梅！是否「提前羈押」律師點1關鍵

李貞秀「有棄中國籍」被退！劉世芳打臉：文件沒官方戳章

國民黨台中市長「3月才要民調」！媒體人爆料：和玉皇大帝有關

