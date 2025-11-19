美造船業缺工嚴重 海軍部長：薪資不如便利店 怎麼吸引人造軍艦？
美國造船業在後冷戰時期逐漸空洞化，熟練人力流失，使重建產業成為當前優先事項。官員指出，提高薪資是關鍵一環。美國海軍部長費蘭（John Phelan）就指出，若造船業希望吸引並留住工人，就必須提供更具競爭力的薪資。畢竟，如果工人領到的薪水與便利商店或亞馬遜差不多，願意去造軍艦的人自然就少。
商業內幕18日報導，費蘭與許多海軍官員、專家及造船業領袖都認為，薪資差距是美國造船業面臨的主要問題之一，因為薪水不足會增加培養專業技術勞動力的難度。他在上周於印第安納州韋恩堡（Fort Wayne）舉行的國防高峰會上談及美國造船與海軍戰備的當前優先事項，包括強化製造業及關鍵工業基礎，並表示支付造船工人的薪資是亟需解決的重大問題。
費蘭說：「老實說，當我到各州走訪，認為確實是薪資問題。」他補充，當工人在Buc-ee's便利商店或亞馬遜領到的薪水差不多，卻必須在狹窄空間裡整天焊接，「很難讓人願意去做這份工作。」
亞馬遜未回應《商業內幕》提問，但依照該公司9月公布的薪資資訊，美國物流與運輸員工平均時薪超過23美元，其他職位甚至更高。費蘭點名的便利商店Buc-ee's拒絕透露平均薪資細節，不過求職網站數據顯示，其一般零售員工時薪約在15至25美元之間。
這些數字與造船廠薪資的實際對比尚不清楚。《商業內幕》聯繫的造船工會拒絕評論薪資，理由是工資依職務差異甚大，與其他產業相同。但費蘭的說法反映了長期存在的憂慮，海軍事務專家多年來都認為，造船業低薪是難以補充與留住人力的核心原因。
一些人指出，對於要求高的工作來說，薪資缺乏競爭力，使潛在勞工轉往其他產業。更好的造船廠生活品質和工作條件、更多自動化與改進培訓、附近可負擔住房以及更多福利，也被認為是潛在的解決方案。此外，問題不僅在於招聘，更在於如何長期留住員工、累積技術經驗。美國國會政府稽核處（GAO）報告顯示，造船廠在替換資深技術工人方面仍面臨明顯挑戰。
