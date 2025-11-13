美造船業藍圖：打造市場 非僅建造船舶

根據英國航運相關網站表示，在二○二四年美國商船造船廠產量僅占全球總產量的千分之一，凸顯長期以來在國際競爭力上的巨大挑戰，這不僅攸關造船產業本身，更與國家安全、經濟韌性及海事勞動力發展息息相關。一項研究報告認為，美國如能重塑造船產業競爭策略，仍有機會在全球市場中找到新的立足點。

德勤顧問公司合夥人赫隆與美國海岸防衛隊退役少將莫格研究指出，美國的造船業發展不必複製他國模式，而應該「以不同方式競爭」。目前中國、韓國與日本等主要造船國家，皆仰賴政府補貼、國營企業及大型企業集團體系，以吸收虧損，並維持生產規模；相較之下，美國體系建立在民間企業、資本市場與跨產業創新之上。儘管這種模式在規模經濟上處於劣勢，但如能善加運用，反而可能成為戰略優勢。兩位專家指出，美國應聚焦於以「精準公共投資」以吸引更大規模民間資金，將資金導入與市場需求及美國比較優勢相符的領域，而重點不在取代市場，而是「激發市場」。

這份報告指出，三大新興領域將是關鍵突破口：自主航行船舶、替代燃料及智慧港口。自主航行船舶不僅能提升航運安全，也可帶動可輸出高科技解決方案；替代燃料如液化天然氣（LNG）、甲醇、氫能乃至新一代核微型反應爐，正重塑船舶設計與推進系統，與美國在能源技術上優勢相契合；智慧港口則結合數位化與自動化技術，提升貿易效率及供應鏈韌性。

報告認為，透過發展這些具顛覆性的市場，美國能以創新取代規模競爭。由於自主航行、數位基礎設施及替代燃料仍屬新興領域，競爭規則尚未固定，美國若能及早制定標準、技術與融資框架，便能吸引民間投資並加速整體產業學習效應。

另，美國政府可採取多項措施以降低投資風險，包括建立自主航行與燃料共用測試場、統一港口技術標準、創設彈性融資機制，並強化人工智慧、系統整合及先進製造等人才培訓，確保海事勞動力與未來技術發展同步。

赫隆與莫格認為，這不只是造船業的製造挑戰，更是一次「創新與投資機會」。美國可藉由其深厚的金融市場、頂尖的研究生態系與領先的高科技產業，推動下一代海運發展，使商船建造成為強化國家安全的助力。

他們強調，全球造船業的競爭將持續激烈，但只要結合精準公共支持與民間創新，美國仍可依照自身優勢競爭，打造的不只是船，更是「創造船舶需求的市場」。唯有以不同方式競爭，才能在未來造船版圖中重拾實質力量。