美造船與盟友芬蘭聯合 6艘新破冰船抗俄北極武裝

〔記者吳哲宇／綜合報導〕俄羅斯並長年積極經營「北極航線」，並擁有超過40艘破冰船，包括7艘核動力破冰船。俄羅斯去年部署新型戰鬥破冰船「伊凡·帕帕寧號」(Ivan Papanin)，引發美國高度關注，該船裝備艦砲和反艦飛彈。與之相比，美國在北極區域僅有西雅圖海岸防衛隊的3艘破冰船可用，艦上僅裝備12.7公厘機槍。對此海岸防衛隊上月29日宣布，將與路易斯安那州和芬蘭的造船廠聯合建造6艘新型破冰船。

星條旗報導，這是做為川普政府國際談判的一部分，6艘中的2艘將在芬蘭建造，預計2028年交付，其餘4艘則於2029年交付。該計畫為國土安全部發起的海岸防衛隊2028部隊設計，透過納入新型北極巡防艦，打造更靈活的戰鬥力量。

新任海岸防衛隊司令凱文上將表示，北極安全巡防艦將提供維護美國主權、抵禦敵對勢力在北極採取的侵略性經濟與軍事行動的關鍵能力。這些巡防艦將確保海岸防衛隊無條件控制、保障並保衛我們北部邊界及海上通道的能力。

先前報導指出，「伊凡·帕帕寧號」部署後引發美國高度關注，同級艦還有另一艘正規畫建造，預計2027年服役；該船排水量8600噸，使用柴電引擎，航速18節(約時速33公里)，能突破約1.7公尺厚的冰層。可搭載49名常駐船員，另有47張床位可容納其他船員。

此外，該船配備與俄羅斯海軍相同規格的76公厘艦砲，該艦砲射程超過14公里，且能切換為防空模式，攔截魚叉反艦飛彈等。該船艦尾還備有航空飛彈及反艦飛彈發射器，可攜帶8枚射程達約217公里的3M-54「口徑」反艦飛彈，並能搭載一架直升機用於反潛或特戰任務；中國也部署了4艘破冰船，與俄羅斯聯合作業。

