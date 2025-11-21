美連鎖餐廳破產「31間店恐倒閉？」 官方回應了

美國連鎖速食餐廳Freddy's Frozen Custard & Steakburgers。（圖／翻攝自Google maps）





美國一家擁有31家門市的連鎖速食餐飲業者，因為撐不住「食材與人力成本接連暴漲」的龐大壓力，正式向法院聲請破產，針對外界擔心恐引發倒閉潮，執行長也做出最新回應。

根據《independent》報導，美國知名速食品牌Freddy’s Frozen Custard and Steakburgers的加盟商M&M Custard LLC聲請破產，但並非整個品牌都出現財務危機，目前31間門市分布在密蘇里、伊利諾、肯塔基、田納西、印第安納、堪薩斯等6州，3年前還雄心勃勃宣布要在伊利諾州都會區芝加哥大展布局，沒想到短短數年便陷入財務風暴。

根據破產文件資料顯示，M&M Custard目前帳上資產約552萬美元，但負債高達2770萬美元，明顯無力支付。法院文件也顯示，M&M Custard目前正尋求法院批准，讓公司能維持原有銀行帳戶與金流運作，以應對目前停滯的現金流問題。據悉M&M Custard在2021年砸下100萬美元取得芝加哥6家門市，但店面營業不佳，經營3年仍無法改善營運狀況，甚至陸續結束營業，當地買家興趣低落，再加上伊利諾州「越來越繁重的管制與稅制」，都讓市場難以維持。

消息一出，外界擔憂多間門市恐面臨倒閉命運。不過公司共同執行長Eric Cole強調，「我們無可奉告，目前沒有任何關閉其他門市的計劃，提交破產申請的門市都位於芝加哥市場，31家加盟店以及Freddy's在美國其他地區的門市將照常營業。」

對此，Freddy’s官方在聲明中指出，這起破產是由多項因素疊加造成，企業總部已積極協助，希望將營運影響降到最低，強調品牌本身依舊穩健，也不會因此影響其他加盟店，目前餐點品質與服務都不會受到影響，會持續為消費者提供一貫的用餐體驗。

