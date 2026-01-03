美逮委內瑞拉總統！趙曉慧：把中共長年經營的三大神話一次拆光光
[Newtalk新聞] 美國對委內瑞拉發動軍事行動，逮捕長期執政的委內瑞拉專制總統馬杜洛（ Nicolas Maduro）及其妻子並將帶往紐約受審。美國總統川普（Donald Trump）稍早在社群平台「真相社群」（Truth Social）PO出馬杜洛戴著手銬與眼罩的照片，震驚國際社會。時事評論作家趙曉慧直言：「這整個過程，堪稱是把中共長年經營的三大神話，一次拆光光。」
趙曉慧在臉書發文寫道：「委內瑞拉由中共長期撐著，包括金援、能源合作、軍售以及政治背書等。但是當美國真的對馬杜洛動手時，北京做了什麼？只有發聲明譴責，沒有任何軍事嚇阻、外交制止或實質反制。這對中共來說是國際形象上的重大失分，對於中共的跟班小弟，在關鍵時刻，中共無法也不敢提供實質保護。」
趙曉慧指出：「『中國製軍備』神話，被拆得精光。中共多年來販售的『反美嚇阻敘事』，在真正的美軍行動面前，完全派不上用場。委內瑞拉長期在軍備上依賴中國，採購中國製防空系統，情報與監控高度依賴中共，軍事體系也深度親中。結果，這一次美軍的轟炸與逮捕行動，中國製軍備無法阻止、預警、反制美軍的火力與軍事行動。」
趙曉慧續指：「中共長期宣傳的『疑美論』敘事，這次也在被拆除之列。北京一直在推銷一種敘事，只要你站隊中共這邊，中國很強大，西方尤其是美國不敢動你。這次馬杜洛被美軍逮補，等於直接狠狠打臉北京。也就是說，中共宣傳美國只會制裁，不敢動手，會被國際法綁住，但這次川普狠狠直接用行動重新樹立新秩序」，
趙曉慧直指川普的行動「對北京非常傷。這導致每一個親北京的政權，都開始挫著等，關鍵時刻，北京真的會救我嗎？」趙曉慧進一步強調：「對小國來說，接下來是「重新選邊站」的關鍵時刻。你要選擇一個紙老虎的虛弱共產中國，還是我川威武的民主美國。」
