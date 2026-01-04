美逮捕馬杜洛 學者：支持法治核心國際秩序

美國逮捕並押解委內瑞拉總統馬杜洛(Nicolas Maduro)回美受審，學者陳文甲今天(4日)受訪表示，美國此舉有助強化「民主與法治是國際公共財」共識，符合台灣一貫立場，而直接處理威權與犯罪合流政權的舉動，則是重要警訊，所以台灣應清楚站在民主陣營一側，支持以法治為核心的國際秩序，更不應態度曖昧，要用明確支持美國「打擊跨國犯罪與威權腐敗」的立場來看待此事。



美國政府逮捕委內瑞拉總統馬杜洛及其妻子，國安戰略學者、開南大學副校長陳文甲表示，這次行動並非單純政權更迭，而是以「司法追責」為核心，因為美國長期指控馬杜洛涉及毒品走私、洗錢、與犯罪集團勾結，已屬破壞國際秩序的跨國犯罪。

陳文甲指出，正如美國紐約時報指出，川普政府歷經數月布局，以快速行動終結結合威權統治與犯罪網絡的政權，具有「反犯罪、非侵略」重要象徵；至於台灣同樣面對中國灰色地帶與跨境非法行為，更無理由保持曖昧。

再從民主價值而言，陳文甲分析，馬杜洛長期操控選舉、打壓反對派、破壞司法獨立，早已失去民主正當性；而美國此舉正清楚傳達出，威權領導人若淪為犯罪首腦，不再享有主權免責，這有助於強化「民主與法治是國際公共財」的共識，也符合台灣一貫的民主與法治立場。

最後從戰略層面觀察，此事件顯示美國整合司法、政治與軍事工具，直接處理威權與犯罪合流的政權；這對台灣而言，不是鼓勵戰爭，而是重要警訊，亦即舉凡濫用國家機器進行犯罪與脅迫，終將面臨國際反制，陳文甲說：『(原音)所以台灣應明確站在民主陣營，支持以法治為核心的國際秩序，並做為「評估威權風險、強化民主防衛與國際對接」的重要參考依據，才是台灣據以永續生存與發展的正途。』

陳文甲強調，這次美國押解馬杜洛受審，象徵國際社會以司法與法治回應威權與跨國犯罪的決心，不僅重申民主與法治的不可交易性，也對濫用國家機器的獨裁政權形成明確嚇阻。