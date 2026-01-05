美逮捕馬杜洛 歐盟聯合聲明：須遵守國際法原則和聯合國憲章

川普3日公開逮捕馬杜洛現場照。（圖／Truth Social／realDonaldTrump）

美國日前採取軍事行動逮捕委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）夫婦，指控其涉犯毒品恐怖主義陰謀、持有機關槍等針對美國的罪行，已被紐約南區聯邦地區法院起訴，預計5日出庭。對此，歐盟發表聲明指出，重建委內瑞拉的民主必須尊重該國人民的意願，並強調國際法的基本原則必須得到維護。

美國於3日發動軍事行動，推翻了執政多年的委內瑞拉總統馬杜洛，並進行了突襲，這也是自1989年美國入侵巴拿馬以來，對拉丁美洲最直接的干預行動。

根據《路透社》報導，歐盟外交與安全政策高級代表卡拉斯（Kaja Kallas）在聲明中表示，「歐盟強調，在任何情況下，都必須遵守國際法原則及聯合國憲章（UN Charter）。聯合國安全理事會成員作為國際安全架構支柱，負有維護這些原則的特殊責任。」

這份聯合聲明呼籲各方保持克制，確保和平解決方案的實現。歐盟認為馬杜洛缺乏民主合法性，並呼籲根據委內瑞拉人民的意願進行民主過渡，「尊重委內瑞拉人民的意願，仍然是該國恢復民主並解決當前危機的唯一途徑。」

此外，歐盟還強調，與打擊有組織犯罪和毒品走私的優先事項相一致，這些挑戰必須「通過持續合作，完全尊重國際法，以及領土完整與主權原則來解決。」

馬杜洛於2020年被美國以包括毒品恐怖主義陰謀在內的多項指控起訴，並始終否認涉及任何犯罪行為。歐盟表示，持續與美國及其他國家的合作保持密切聯繫，該聲明獲得歐盟27個成員國中26個成員國的支持，僅匈牙利未簽署；匈牙利駐歐盟代表處則未立即表態為何未簽署該聲明。

