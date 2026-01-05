美逮捕馬杜洛「衝擊中美關係」？川普：照原定計畫4月訪中

美國閃電逮捕委內瑞拉總統馬杜洛，國際譁然，美國總統川普4日表示，這場軍事行動「不會影響他與大陸國家主席習近平的關係」，將原定計畫於4月訪問中國大陸。

川普（左）與習近平（右）去年10月在南韓釜山會談。（圖／美聯社）

美國《有線電視新聞網》（CNN）報導，川普（Donald Trump）於4日晚間在專機空軍一號（Air Force One）對媒體表示，「我跟習主席有非常好的關係。我們有關稅的權力，他也對我們有其他的權力。」他同時表示，即將於4月前往中國大陸訪問。

報導指出，馬杜洛（Nicolás Maduro）遭美國抓捕後，大陸外交部曾呼籲美方「立即」釋放被扣押於美國的馬杜洛及其妻子，並表示「對美國公然對主權國家使用武力深感震驚並強烈譴責」。

報導表示，委內瑞拉長期與中國大陸保持密切關係，中國大陸是委國的主要石油買家之一。報導指出，川普上一次與習近平會面是在去年10月於南韓釜山，是兩人自2019年G20峰會以來，時隔6年首次面對面交流。

會後川普表示，中美雙方就「幾乎所有議題」達成了共識。川普還指出，由於在大豆進口、稀土以及芬太尼議題上取得進展，大陸商品整體關稅將下降約10%。

