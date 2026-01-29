美逮馬杜洛刺激中國對台行動？盧比歐：習近平歷史使命不因他事改變

美國日前對委內瑞拉發動突襲，逮捕總統馬杜洛（Nicolas Maduro），外界擔心這是否會刺激中國對台灣採取類似行動，美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）表示，對台行動是中國國家主席習近平的歷史使命，不會因其他事件改變。

盧比歐28日前往聯邦參議院外交關係委員會聽證會，是川普政府首次正式回應逮捕馬杜洛行動，他稱委內瑞拉是「巨大的戰略風險」，政府和毒品走私有強大勾結，這不該發生，他也提到，美國政府多次和委內瑞拉各方進行談判，曾多次建議馬杜洛自動離開，「但你不可能和這個人達成協議」。

此外，盧比歐強調，美國逮捕馬杜洛並非戰爭行為，行動只持續幾小時，這只是「執法行動」，且美國不認馬杜洛為國家元首，然而有參議員將此行動對比中國和台灣，就怕影響中國對台有任何行動和意圖。

對此盧比歐強調，台灣問題是習近平的歷史使命，他清楚表明這是他想要完成的事，這不會因世界上發生其他事件改變，美國發動這次逮捕馬杜洛行動，無疑令中國、俄國、伊朗及世上任何對手都感到震驚，因為美國是世界上「唯一」有能力發動這次行動的國家。

國際中心／劉泳暐 編撰 責任編輯／張碧珊

