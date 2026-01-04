美逮馬杜洛引外交風暴 各國質疑違反國際法

委內瑞拉總統馬杜洛遭逮捕畫面。（圖／翻攝自川普IG）





美國總統川普下令逮捕委內瑞拉總統馬杜洛震驚國際。包括中國和中南美洲多個國家，都發表聲明譴責，更質疑美方行動已違反國際法，破壞拉丁美洲地區的和平與穩定。

中國央廣電視主播（轉述中國外交部聲明）：「中方對美方悍然對一個主權國家使用武力，並對一國總統動手深表震驚，予以強烈譴責，美方的這種霸權行徑，嚴重違反國際法。」

批評美國侵犯委內瑞拉主權，並威脅拉丁美洲和平安全，中國外交部週六深夜發表聲明，敦促美方停止動作。中國這次反應強烈，因為就在前一天，也就是周五，馬杜洛才在委國總統府與中國特使會面，而這也成為他被逮捕前，最後一次公開露面的行程，美國在這之後逮捕馬杜洛，警告中國的意味相當濃厚。

墨西哥總統辛鮑姆：「這件事攸關國際政治、國際法以及各項國際規範，同時也涉及到我們捍衛非常明確的墨西哥外交政策原則。」

古巴總統：「古巴譴責，並強烈指控這些行為，認為這是國家恐怖主義的行徑，是對我們的美洲，這個和平地區的犯罪式襲擊。」

閃電逮捕馬杜洛，引發包括中國與拉丁美洲等國強烈譴責，各國質疑川普的行為，已經違反國際法。

