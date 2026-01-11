美逮馬杜洛 前軍情局長示警防收買

美軍日前突襲委內瑞拉首都，逮捕總統馬杜洛並押送至紐約受審。近日，我情治圈廣傳一篇「委內瑞拉總統馬杜洛衛隊和衛隊長背叛他的具體過程」內情，前軍情局長劉德良表示，儘管內容戲劇化了點，但美國已公開說了「CIA收買」，委國有人提供美情資，這是事實；國安體系應警惕相關作為，要有危機意識。

該篇文章提及，美軍以高額獎金、綠卡與特赦，策反馬杜洛身邊核心人員與中低層軍官，掌握馬杜洛作息，行動當天美軍轟炸委內瑞拉多個設施，馬杜洛核心人員趁亂以空襲危險為由控制住馬杜洛再通報美軍，才讓行動迅速完成。

廣告 廣告

劉德良說，美軍抓馬杜洛的軍事行動能精準順利成功，是情報發揮絕對的首功。根據美方說法，他們充分掌握馬杜洛每天的行蹤，甚至連寵物都瞭如指掌，劉德良說，這就是孫子兵法「用間」，以上智為間，必成大功。

劉德良說，台灣很多人對美的軍事行動結果興高采烈，他卻擔心，如果美中、台委互換角色，試想會有何結果？我們現在未雨綢繆該做什麼？國安體系應該要警惕而且要有相關作為，更要有危機意識。

另有退將認為，美國的電子戰太厲害，才能使特戰部隊長驅直入抓走馬杜洛。中共如果犯台，一定會設法對我政軍首長實施斬首行動，但共軍不會抓回北京，而是直接暗殺，打亂我指揮體系。

前參謀總長李喜明則認為，中共無法複製美軍行動，而且中共目標並非清除領導人，而是全面占領跟控制台灣，只靠武力清除台灣領導階層，不足以達到中國統一的戰略目標；再者，台灣不是個人專制，而是成熟民主政體，國家領導人喪失行為能力，法律規定的繼承機制也能確保政府連續性，不會引發系統性崩潰或民眾集體投降。此外，共軍也沒有美軍「外科手術式」軍事行動經驗。

李喜明指出，中共若效仿這類的軍事行動，會面臨巨大風險，因為美國在委內瑞拉的行動，比外界認為的還要複雜，需要高度整合情報、電子和資訊戰、精準打擊能力、特種作戰部隊、內部政治操控和緊密同步的聯合行動。

李喜明說，美軍擁有執行類似任務的豐富經驗，但即使如此，美軍也遭遇過重大挫敗，包括1993年的摩加迪休戰役、1980年伊朗的鷹爪行動和1961年的豬玀灣事件；共軍在執行這種性質複雜、政治敏感的「外科手術式」行動缺乏經驗，此外，台灣的防禦環境與委內瑞拉的防禦環境截然不同；台灣長期以來一直強化情報、監視和偵察能力，近年更強化了反斬首因應，包括「萬鈞計畫」、調整海軍陸戰隊編隊任務等，而且美國在委內瑞拉的行動，更會讓台灣重視反斬首。