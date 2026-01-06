美逮馬杜洛 埃及擬善用地緣橋梁連結拉美創經濟活水

（中央社記者施婉清開羅6日專電）美軍3日突擊並活捉委內瑞拉總統馬杜洛夫婦，為地緣政治投下震撼彈。埃及外交部次長針對委內瑞拉目前局勢發展，剖析拉美對埃及的影響，並指出，雙方應發展以創造價值為核心的夥伴關係，以應對地緣政治變化。

負責美加和美洲事務及戰略的埃及外交部次長埃內因（Sameh Aboul Enein）4日在埃及媒體「金字塔報」（Al Ahram）撰文分析，面對正處於結構性轉型的拉丁美洲，埃及應如何以地緣戰略橋梁的角色，與拉美建構可促進共同利益，並創造經濟多元化的夥伴關係。

廣告 廣告

埃內因首先指出，拉丁美洲所擁有最優勢的是豐富的天然資源。他說，拉美地區是全球領先的穀物、肉類和植物油出口地區，並擁有鋰和銅等關鍵礦產的大量儲藏。

埃內因說，拉美目前是全球大國利益相爭的一個焦點。美俄積極維護自身對拉美的影響力；中國則透過基礎建設和貿易深化其經濟存在；以色列和土耳其也試圖擴大在此區的影響力。

埃內因認為，埃及則在此背景下應扮演建設性夥伴的角色，透過「南南合作架構」，與拉美經濟文化交流合作，減少依賴北半球發達國家，並以發展經濟夥伴關係為基礎，為雙邊關係增添更廣泛的國際高度。

埃內因進一步說，對埃及而言，由巴西、阿根廷、巴拉圭和烏拉圭組成的「南方共同市場」（MERCOSUR）是一個成熟的南南合作模式。此自由貿易協定於2017年生效，為90多種商品取消關稅。此協定已為埃及促進出口，尤其是在化學和化學肥料領域。

除貿易外，埃內因說，埃及自1977年以來，也持續透過自身在美洲國家組織的常駐觀察員地位擴大對話範圍，為技術合作提供管道，並以蘇伊士運河經濟區（Suez Canal Economic Zone，SCEZ）來鞏固自身做為連接非洲和美洲的橋梁作用。

近年來，埃及利用蘇伊士運河經濟區獨特的地理位置和優惠政策，已成為全球投資者競相布局熱點，並成為埃及外匯收入重要來源之一。

另一值得注意的部分，埃內因提到居住在拉美地區的1100萬阿拉伯僑民，進一步加強雙邊長期聯繫和連結。

埃內因還從金磚國家（BRICS）機制來看地緣經濟格局。他認為，對許多拉美國家而言，金磚國家組織帶來經濟機會，但也可能加深拉美國家對大宗商品的依賴。埃及參與時必須謹慎，應推動有增值性的合作，避免強化原料出口角色，以免陷入「價值鏈陷阱」，抑制經濟多元化。

近期埃及積極參與金磚國家活動，並加強與巴西合作，正是體現此一戰略。例如，埃及正規劃在蘇伊士運河經濟區內建立巴西物流區，將自身定位為連接拉美、非洲和阿拉伯世界的橋梁。

埃內因指出，糧食安全仍然是埃及的優先事項，以能創造價值為核心的夥伴關係最具前景。比方將糧食和食用油的長期供應協議與物流夥伴關係結合，將可帶來戰略優勢。發展物流樞紐能夠真正將埃及打造成為阿拉伯與拉美之間的區域橋梁。

最後，埃內因認為，透過阿拉伯-拉丁美洲高峰會、強化雙邊體制架構，以及增加領導人層面的參與，可加強鞏固雙邊合作，並及時應對地緣政治變化，同時為雙方帶來實際利益。（編輯：韋樞）1150106