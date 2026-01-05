美逮馬杜洛 委第一夫人佛羅雷斯幕後權力浮上檯面

（中央社卡拉卡斯4日綜合外電報導）美國近日逮捕並起訴委內瑞拉總統馬杜洛，震撼國際社會，與他一同被點名的還有其妻子佛羅雷斯。紐時報導指出，佛羅雷斯長年在幕後操盤，被視為委國權力核心人物之一。

「紐約時報」報導，佛羅雷斯（Cilia Flores）不僅是委內瑞拉第一夫人，也是委國最具權勢的政治人物之一，數十年來大多在幕後操盤，卻有著非凡的影響力。

根據記者、分析人士與前官員說法，她塑造了一個司法體系，幾乎所有重大決策都必須經她之手，並在國家機構安插親信。他們還說，佛羅雷斯的家族累積了龐大且來源不明的財富。

佛羅雷斯出身中下階層，原為律師，1990年代加入已故強人總統查維斯（Hugo Chavez）陣營後開始崛起。在1992年查維斯未遂政變入獄期間，兩人建立了緊密關係，並在1998年查維斯執政的政治體系中一路攀升，最終成為委國立法機構的核心人物。

至少從1990年代末期起，佛羅雷斯與馬杜洛（Nicolas Maduro）就是政治盟友，兩人當時都是國會議員。他們在2013年結婚、同年馬杜洛就任總統；查維斯過世後，外界普遍認為她在協助馬杜洛鞏固權力方面扮演關鍵角色，為他整合忠誠的政治支持基礎，並在體制內擁有深厚的影響力。

長期調查佛羅雷斯家族的委內瑞拉調查記者德尼茲（Roberto Deniz）說，在查維斯主導的政治活動陣營裡，佛羅雷斯是令人又敬又怕的存在。

曾任查維斯與馬杜洛政府資深檢察官的蒙達拉伊（Zair Mundaray）說，佛羅雷斯「在委內瑞拉貪腐與權力結構中，是核心中的核心。許多人認為，她比馬杜洛更加精明且老謀深算」。

佛羅雷斯2013年受訪時，自稱是一名「戰士」，並為自己安插親信一事辯護。

儘管佛羅雷斯從2013年起便不再擔任正式政府職務，她仍保有龐大的幕後權力，常被形容為馬杜洛政治存續的主要謀畫者。德尼茲說，佛羅雷斯真正擁有的權力，比普羅大眾所認知的還要大。

外界普遍認為，佛羅雷斯對委國司法體系具有決定性影響力。許多法官與高層官員被指效忠於她，或透過她的人脈被安插上位，而委國司法體系也被視為徹底政治化，20多年來不曾對國家作出任何不利裁決。

德尼茲說：「這是一個完全政治化、有缺陷且腐敗的司法體系，佛羅雷斯對委國司法體系淪落至此負有很大責任。」

調查記者也揭露馬杜洛—佛羅雷斯家族涉及大量貪腐行為，包括濫用公帑、與遭制裁外國商人往來等。其中一項調查指出，這個家族在首都卡拉卡斯實質接管一整條豪宅街。

本月3日解封的一份聯邦起訴書指控佛羅雷斯和其丈夫及兒子涉嫌與毒品販運集團合作。

全球政治風險諮詢組織「歐亞集團」（Eurasia Group）拉丁美洲事務主管葛拉斯—塔戈（Risa Grais-Targow）說，自馬杜洛上台後，他與佛羅雷斯基本上一直在「共同治理」這個國家，在許多方面，她是「王位背後的策略或權力軍師」，也是馬杜洛長年久居高位的關鍵。然而「成也蕭何，敗也蕭何」，佛羅雷斯如今可能成為馬杜洛走向敗局的重要因素。（編譯：劉文瑜）1150105