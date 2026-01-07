美逮馬杜洛「鼓勵中國」？黃暐瀚：中共早就明擺著想斬首台灣總統

中共軍演驚見一比一的「台灣總統府」模擬建築。 圖：翻攝央視

[Newtalk新聞] 美軍對委內瑞發發動突襲成功活逮長期執政的專制總統馬杜洛（Nicolas Maduro），震驚國際社會，掀起台灣社會熱議。而親中政客及名嘴又開始討論「棄台論」，甚至認為美國此舉有如「鼓勵」中國對台灣元首進行精確的斬首行動。對此，資深媒體人黃暐瀚直言：「中共想要斬首台灣總統，是早就明擺著的事，從來不怕人知道，何須鼓勵？」

黃暐瀚今（7）天上午以「中共一直計劃斬首台灣」為題發文寫道：「馬杜洛事件後，很多人擔心，這可能會引發中共有樣學樣，也對台灣進行『斬首行動』。這說法讓我很驚訝，中共想要斬首台灣總統，是早就明擺著的事，從來不怕人知道，何須鼓勵？」

黃暐瀚指出：「2015年朱日和基地軍演，一比一的『台灣總統府』模擬建築，首次出現在世人面前，十年後日本媒體透過衛星再看，朱日和已經不只一棟總統府，整個博愛特區都蓋出來了。美國三角洲部隊模擬如何斬首馬杜洛，還是私下演練；中共對世人宣告要進攻台灣總統府，早就已經十多年。」

黃暐瀚續指：「經濟學人雜誌一篇專文提到，這次馬杜洛事件，顯露出中國缺乏對抗美國的『實力』與『決心』，台灣身為『被威脅者』，我們不知道對岸會不會動手？什麼時候會動手？我們能做的，就是「加強軍備、提高戰備、做好準備』。正如孫子兵法有云：『勿恃敵之不來，恃吾有以待之』。盡全力提高中共攻台斬首的難度，就對了。」

