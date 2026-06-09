美進口貨櫃量下半年恐再度走弱

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根據英國航運相關網站引述，美國零售業界預期，受到燃油成本上升及川普政府可能實施新一輪關稅措施影響，零售商正加快進口採購與備貨腳步，使今年美國進口市場旺季可望提前到來。不過，業界同時警告，在通膨壓力與經濟不確定性持續存在下，下半年進口貨櫃量仍可能恢復下滑趨勢。

據美國全國零售聯盟（National Retail Federation，NRF）最新發布《全球港口追蹤報告》（Global Port Tracker），零售商為降低未來可能增加的成本負擔，正提前安排貨物進口時程，希望在新關稅措施或更高燃料成本生效前完成備貨作業。

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美國全國零售聯盟供應鏈與海關政策副總裁Jonathan Gold表示，今年六月進口量預計將較去年同期增加，部分原因是零售商提前進口商品，以避免八月以後可能出現的關稅與燃料價格上漲所帶來的額外成本。

他指出，隨著伊朗衝突持續影響全球能源市場與供應鏈穩定，通膨壓力升高及經濟前景不明朗，未來美國進口需求仍可能受到抑制。

按照預測，美國主要港口每月進口貨櫃量短期內將維持在二百萬TEU以上水準。其中，五月進口量預估約為二百一十四萬TEU，六月則可望達到二百二十五萬TEU，不僅高於去年同期，也將成為二○二六年表現最佳的月份。

報告指出，今年上半年美國主要港口累計進口量預估約為一千二百六十萬TEU，較二○二五年同期增加不到一％。除提前拉貨效應外，去年同期比較基期偏低也是重要因素之一。由於二○二五年四月美國宣布實施全球對等關稅措施後，進口貨櫃量曾大幅下滑，雖然相關措施後來遭法院推翻，但仍造成市場短期震盪。

負責編製報告的Hackett Associates創辦人Ben Hackett表示，由於航商陸續將快速上漲的燃油成本轉嫁給貨主，加上企業擔憂未來可能出現懲罰性替代關稅，因此六月貨量預測已進一步上修。

Hackett分析，目前這波進口成長動能預料將延續至七月，形成較往年提前出現的旺季現象。不過，與過去旺季貨量急速攀升情況不同，今年較可能呈現較長時間維持高檔的平穩成長模式，而非出現明顯尖峰。

他指出，在提前備貨需求消退後，美國進口市場仍將面臨挑戰。由於消費者信心持續受到經濟不確定性影響，加上通膨壓力侵蝕購買力，預計下半年進口貨量將逐漸轉弱。

美國零售業傳統旺季通常落在七月至八月期間，零售商會提前為返校季、感恩節及年底假期銷售旺季準備庫存。然而，今年在關稅與運輸成本等因素影響下，旺季時程可能明顯提前。

美國全國零售聯盟預估，七月、八月及九月的進口貨櫃量將較去年同期下降，十月則可能持平。至於全年表現，目前該組織尚未公布二○二六年完整預測，但認為在關稅政策與高運輸成本持續干擾市場的情況下，美國進口量短期內恐難以恢復強勁成長。