美進口車有望零關稅？ 專家曝「日.歐車跟進衝擊才大」

台北市 / 綜合報導

台美關稅談判達成協議，外界關心，美製汽車是否降稅！行政院經貿談判辦公室總談判代表楊珍妮僅稱，美方要求我方全面開放市場！雖然還在協商，但國內車廠普遍做好零關稅的「最壞打算」。市場更出現傳言，零關稅成立後，美製車的特斯拉部分車款，將迎接26%的跌幅；Toyota、賓士，更可能降到四成！雖然專家說，這個數字是誇大了，因為目前個汽車關稅，稅率是「17.5%」！但市場憂心，大幅降至零關稅，恐衝擊台灣車廠！學者分析，美國車除了特斯拉外，整體在台灣市場佔比並不高，衝擊不會如外界想像「那麼嚴重」，真正有殺傷力的是萬一，日本、歐洲都要求比照「零關稅」，甚至改由美國廠、供應台灣所需，才會使得國產車廠，面臨嚴重的生存挑戰！

流線型設計，車頭燈一開，大街小巷帥氣馳騁，美國製汽車關稅，有機會從17.5%降到0%，想買進口車的民眾，關心能不能趁機撿便宜。特市場傳言，零關稅一旦成立，美製車像是特斯拉的部分車款，價格有機會來到26%的跌幅，Toyota、賓士，甚至可能降到四成，未來真的有可能，看到這些美國製造的名車在路上滿街跑嗎？

汽車達人曾小七說：「如果是零關稅成本是17.5%，怎麼可能會有四成的降幅，車子的定價從來不是依照成本定價，會依照市場的狀況去做價格的反映，讓消費者去接受跟買這台車，如果會降到四成，是因為要促銷讓更多人去化庫存。」

專家舉例，如果降到零關稅，150萬元的美製車，大約可省去，10萬到15萬的成本，然而最終價格，還是必須依照市場供需最終制定，至於是否有機會，調降到零關稅？而關稅對台灣車的衝擊大嗎？

以2025年12月的汽車銷售來看，前五名除了第二名的特斯拉外，都是日本跟歐洲品牌車居多，雖然TOYOTA也有美製車，但學者認為，單就美製車零關稅的衝擊，沒有外界想的「那麼嚴重」。

除了日本、歐洲要求跟進外，大型汽車品牌，因為全球化經營，很多車款生產都不在本國生產，而是交由各地工廠！若美製車享有關稅優惠，原廠恐評估，改由美國廠、供應台灣所需！這都會使得國產車生存，面臨極大威脅跟挑戰！

不過，學者點名，若零關稅開放、也有正面影響，像是開放內容包含「關鍵零組件」，會使台灣車廠「零件進口」成本、大幅下降！美製車是否零關稅，政院還在跟美方協商！若零關稅真的來襲，台灣車廠能把零件降低的成本優勢，轉化為價格與技術競爭力，將是車廠能否站穩市場的考驗！

