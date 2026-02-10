美進口車有望0關稅 龔明鑫曝評估：短期將衝擊產值1%多





台美對等貿易協定（ART）即將簽署，外界關注美國進口車關稅是否從17.5%調降至0關稅。經濟部今天（10日）下午邀集車輛工業同業公會及9大國產車廠舉行閉門座談。會後，經濟部長龔明鑫受訪表示，關稅措施目前尚未最終拍板，未來即便有調整，也僅適用於「美國製造」車款，不會比照其他國家，小客車與小貨車屬不同談判項目，結果不一定一樣。

龔明鑫指出，政府已委託智庫進行衝擊評估，若以最極端情境推估，降税對國內汽車產業產值影響約1%多，屬短期且仍在可控範圍內，產業需要2至3年時間調適。他說，目前美國與歐美進口車大部分都屬於高價車款，國產車相對平價，本身市場就有區隔，且短時間從國外進口平價車也有難度，因此短期內衝擊相對較小，但中長期仍需把握時間調整體質、提高競爭力。

為協助產業衝擊，龔明鑫表示，經濟部已初步匡列約30億專款，支持汽車及零組件業者產業發展轉型，強化自主研發能力、國內驗證及外銷布局，補助對象也將擴大到上中下游供應鏈。另外，有業者於會中再度提出，盼針對國內未生產的汽車零組件研議調降進口關稅，以降低整車製造成本，未來不排除再與行政院討論。

針對就業影響，龔明鑫坦言仍待進一步評估；與會的勞動部長洪申翰則強調，政府將加大力度編列相關預算，協助汽車產業勞工穩定就業，讓基層安心，勞動部也預計於11日邀請汽車工會座談，盼透過勞資政三方合作，將關稅調整可能帶來的衝擊降到最低。（責任編輯：王晨芝）

