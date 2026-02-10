美進口車關稅調降衝擊產業 車輛公會籲政府周全配套

（中央社記者鍾榮峰台北10日電）經濟部今天下午邀集各大車廠和車輛公會舉行車輛產業座談會，針對美製進口車降稅開放市場，台灣車輛工業同業公會發布新聞稿呼籲，不可低估結構性衝擊，盼政府周全配套措施。

面對未來美國產製汽車調降關稅，公會呼籲政府守護「台灣整車製造」對等競爭力，建請政府確保美國車的原產地認定標準，確保整車與零件的合理關稅差距，建議台灣沒有產製的汽車零件關稅也應該降為0%。

針對台美貿易談判涉及美國進口車降關稅重大變革，經濟部下午邀集國產車廠及車輛公會開會，就台美關稅議題與產業界交換意見。

此次座談會由經濟部長龔明鑫和勞動部長洪申翰共同主持，經濟部產發署署長邱求慧、交通部及行政院經貿談判辦公室代表等出席。

出席產業界人士包括裕日車總經理姚振祥、國瑞汽車總經理古屋敷博文、福特六和總經理陳文芳、鴻華先進董事長李秉彥、中華車副總經理廖景雲、庫得科技董事長吳廣義和總經理楊孜仁等率各代表出席。三陽工業由執行副總經理陳旭斌等代表出席，裕隆由發言人卓哲宇等代表出席。

車輛公會由理事長李建輝、秘書長吳智魁等代表出席，車輛研究測試中心董事長王正健等代表出席。

車輛公會發布新聞稿指出，公會聯合各車廠表達產業立場，強調可以理解政府從總體角度開放美車降關稅進口，但請政府給予周全的配套措施，讓台灣得來不易的汽車產業生態系，有發展與轉型的機會與空間。

車輛公會建請政府，正視國內車輛產業所面臨的衝擊，在產業轉型過渡期制定配套措施，確保台灣在市場開放的同時，仍能保有在地生產的技術自主性與產業發展。

公會呼籲，希望政府穩定台灣汽車產業就業人口，降低產業衝擊。面對關稅結構變動，台灣汽車產業也將此刻視為產業升級的轉折點，投入轉型對應在地汽車產業戰略韌性與轉型布局，盼政府與企業共同守護在地產業價值，強化內需韌性實力，並創新轉型競爭力。

車輛公會說明，台灣汽車產業培植在地整車廠與超過2700家零組件商，帶動上下游30萬勞工家庭的工作機會，台灣汽車產業具備在地化製造、維修、改裝與生產運輸載具的技術能量，建請政府針對稅制與產業鏈擬定配套措施，使國內汽車產業具備對等競爭力。

公會表示，台灣具備人工智慧（AI）與資通訊（ICT）優勢，在地整車生產正是為台灣車用晶片、先進駕駛輔助系統（ADAS）及AI運算，提供最直接的實踐場域，這是台灣汽車產業轉型升級打入全球智慧移動價值鏈，爭取國際代工生產的機會，建請政府應審慎以戰略布局，守護台灣已建構起關鍵製造產業鏈，協助產業進行轉型。

公會期盼政府在國際談判與產業穩定之間，取得平衡，建請政府設立「產業影響預警機制」，針對關稅變革的產業變化進行動態監控，並望給予具體協助方案，提升競爭力，強化抗風險能力。

車輛公會建議政府設立「汽車產業轉型基金」，啟動「智慧移動與韌性人才計畫」，建立稅制公平與租稅優惠，包括台灣沒有產製的汽車零件關稅同步降為0%等措施，提供「台灣整車製造」對等競爭力，並提供研發與轉型補助支持，強化供應鏈並擴大外銷市場。此外，獎勵國內自製率越高的車廠，可給予貨物稅、營利事業所得稅或營業稅等賦稅抵減的鼓勵措施。（編輯：張良知）1150210