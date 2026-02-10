美進口車關稅調降評估出爐 龔明鑫：短期將衝擊產值1%多

台美對等貿易協定(ART)即將簽訂，各界關注美國進口車降至0關稅。經濟部長龔明鑫今天(10日)與車輛公會、9大車廠閉門座談，並在會後訪時鬆口，已委託智庫評估，在極端情境下，降稅會影響國內汽車產業產值約1點多個百分比，這屬於短期影響且尚能可控，而就業衝擊仍有待評估。他並表示，經濟部已匡列新台幣30億預算協助汽車、零件業者升級轉型。

傳台美對等貿易協定可望於農曆春節前完成簽署，經濟部長龔明鑫10日邀請車輛公會、9大車廠「喝咖啡」做閉門會談，且實際會議時間較原定的1小時還要多出40分鐘，且會後各業者、公會代表在大批媒體包圍下，皆不願對外發言，僅說由龔明鑫作說明，增添外界的想像。

廣告 廣告

對此，龔明鑫會後受訪時則說，這是很平常的座談，上一波對等關稅談判完成前也有類似的座談，了解不同產業的想法。

至於美國進口車將如何調降關稅，龔明鑫仍未鬆口，強調仍待協定簽署後才會確認，不過，經濟部已經請智庫推估過，在「極端情境」下，美國進口車降稅對國內汽車產業產值衝擊約1點多個百分比，且屬短期，衝擊仍是可控，產業需要約2、3年時間做調適。他說：『(原音)大家談的結果以後，就是短期，在1、2年裡面，因為要馬上調整產能產線，因為我們現在從美國或者是歐美進口的大部分是屬於非常高價的車子，但是我們國產車大部分是相對平價，本身市場就是有一些區隔，如果短期間要從其他國家進口平價車進來，這個是有一些困難，所以短期間的衝擊是相對比較小的。』

龔明鑫強調，中長期無法確定國際車廠產能是否會有所調配，因此國內業者得要趕緊把握這段時間調適體質，經濟部已初步匡列約30億元專款來支持汽車及汽車零組件產業發展。他也透露，業者重申希望調降台灣沒有生產的汽車零組件進口關稅，如汽車內裝、塑膠製品等，進而壓低製造成本，不過，此事需要再作討論，包括車價是否跟著調降等，這對消費者而言也是利多。

經濟部產發署長邱求慧補充，部分業者缺乏自有技術，是透過母廠授權生產，因此30億專款協助重點之一，要建立汽車業自主研發能力以及強化國內驗證能量，補助將不限於整車廠，而會擴大至上中下游供應鏈。

針對美國車進口關稅調降對就業衝擊，龔明鑫則說尚有待評估。與會的勞動部長洪申翰強調，會盡可能協助穩定就業，希望與勞資雙方、政府共同努力，他並表示，11日將與國內汽車工會座談交流，希望能讓勞工安心。