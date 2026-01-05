美進軍委國！鄭麗文要賴清德別挑釁 民進黨團酸：她才是中共在台協力者

記者詹宜庭／台北報導

民進黨團召開「助中共打壓自家人，國眾到底哪國人？」記者會（圖／翻攝畫面）

針對美國宣布接管委內瑞拉、活逮該國總統馬杜洛（Nicolás Maduro），國民黨主席鄭麗文昨日批評總統賴清德「不要以為做任何危險挑釁的動作，美國都會來幫我們收拾爛攤子」。對此，民進黨團書記長陳培瑜今（5日）狠酸，鄭麗文自擔任主席以來，所有問題的起手式都是先把責任推給賴清德，如果這句話這麼好用，那主席這個位子也未免太好當了，真正的麻煩製造者就是她自己，她才是中共眼中最重要的在台協力者。

民進黨團上午召開「助中共打壓自家人，國眾到底哪國人？」記者會。陳培瑜表示，鄭麗文自擔任主席以來，所有問題的起手式都是先把責任推給賴清德，如果這句話這麼好用，那主席這個位子也未免太好當了。在鄭麗文譴責他人、卻不敢回應實質問題之前，是否該先想一想，國民黨支持者會怎麼看待她越來越親中、越來越「紅」這件事？凡事歸咎賴清德，並不能解釋她自己親中問題。

陳培瑜認為，鄭麗文才應該公開說明，當所有國民黨大咖都不願與她同台，台北市長蔣萬安甚至不敢與她一同參加升旗典禮時，要不要想一想，真正的麻煩製造者就是她自己？她才是中共眼中最重要的在台協力者？不要忘了，鄭麗文現在選擇站在一起的夥伴，是被國際公認為「最麻煩的麻煩製造者」。

