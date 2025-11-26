美逼烏簽和平協議 台灣要看清

俄烏戰爭已近4年，川普突然拋出「28條和平協議」，要求澤倫斯基盡快簽署同意全盤接受，否則美國將棄之不顧，不再提供情報、武器等軍援。事後經折衝修為19點，面對如此戲劇般的轉折，台灣當局應從中認知到幾件事。

縱觀該和平協議，可歸納4點結論：普丁大贏、美國認輸、烏國投降、歐洲哭暈。

就普丁而言，當年他發動特別軍事行動的目標是烏克蘭不得加入北約，並去軍事化與去納粹化。就先前的和平協議內容審視，不但達到作戰目標，所攻占領土將被視為事實領土，且可重返全球經濟體，可視為大贏。

慫恿挑起戰事的美國，對烏提供逾千億美元軍援仍無法打敗俄羅斯，北約依舊散沙一盤，如今擬定和平協議逼迫烏克蘭同意，可說是認輸。

烏克蘭打了戰爭，付出慘重代價，結局竟然是連上談判桌的資格都沒有，被迫同意名為和平、實為投降的協議，如此結局可以說比投降更悲慘。

就北約而言，戰爭期間各國各自盤算，未見團結，如今對和平協議的擬定也只是局外人，甚至是媒體報導才得知，如此殘酷的事實，豈不哭暈？

至於台灣，當年俄烏開戰之際，綠營力挺烏克蘭，林飛帆當時還喊出「我們都是烏克蘭人」；如今林飛帆高升國安會副祕書長，對台灣國安團隊而言是何其諷刺。台灣應從這些慘痛經驗體悟到幾個事實。第一，國際政治是現實的，各國最終還是以本身利害關係為考量。就像北約，當初為自身安全拱烏克蘭加入北約，開戰後卻未派一兵一卒進入戰區，台灣當局還能寄望若大陸對台動武，美日等國會派兵協防嗎？

二，戰火殘酷無情，烏克蘭國破家亡，世人有目共睹；台灣人口稠密，城市密集，執政當局防衛作戰構想居然是想藉城鎮戰遲滯共軍，頑抗等待美軍介入，此種以民眾生命財產當盾牌的戰法，台灣人民是否認同？

三，尊嚴只在劍鋒之上，真理只在大炮射程之內。戰場是現實的，是講實力的，不是講法、講理、講情的地方。近日我執政當局在美國要求之下，答應要將國防預算提升至GDP的5％，但軍中人員編現比嚴重不足，志願役賠錢也要走人；義務役更因少子化逐年遞減，就算買了武器也無兵操作，一旦共軍武力犯台，台灣軍隊真有對抗實力嗎？

四，當初烏克蘭是美國為了削弱俄羅斯國力而被推入戰場，打了一場代理人戰爭。如今美國最大威脅是中國大陸，美方會不會為削弱中國國力，複製俄烏戰爭，拱火台海發生衝突，藉機從中得利？看烏克蘭如今的下場，台灣會不會成為「今日烏克蘭，明日台灣」？值得國人深思。（作者為陸軍退役少將）