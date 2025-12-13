美過度依賴陸製變流器 恐成國安破口

記者潘紀加／綜合報導

美國《星條旗報》11日報導，美國電力公司基於成本考量，過度依賴中國大陸製造的變流器（inverter），可能威脅電網安全，因此當局應採取具體作為，降低國安風險。

報導指出，據提供間諜威脅諮詢的「Strider Technologies」公司指出，逾85%受訪美國電力公司使用陸製變流器，尤其廣泛應用於大型太陽能發電設施；並警告，中共可能藉此利用企業與數據網路，操縱或破壞美國電網運作。網路安全專家也示警，變流器屬容易遭遠端入侵與篡改的關鍵設備，一旦大型太陽能發電系統遭到攻擊，恐影響整體電網穩定，甚至引發大規模停電。

美國最大電力公司之一的南方公司前執行長范寧進一步指出，若變流器遭到破壞，其風險不只是停電，還可能危及金融、通訊等其他關鍵基礎設施運作。美國會常設機構「美中經濟與安全審查委員會」（USCC）11月也發布報告，直指陸製變流器被「武器化」可能性。以陸商「寧波德業科技有限公司」為例，該公司2024年曾因合約糾紛，直接停用美國部分設備。

鑑於「伏特颱風」（Volt Typhoon）等中共支持的駭客組織，滲透美國運輸、能源與通訊等關鍵基礎設施先例，美國能源部為此表示，將致力降低對外國供應鏈依賴，且已指示電力公司確保電網關鍵設施所使用的變流器來源。

美國大型太陽能發電設施，仰賴陸製變流器，恐威脅電網安全。圖為底特律的太陽能園區。（達志影像／美聯社資料照片）