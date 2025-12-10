美選定荷蘭LST-100方案 打造35艘「中型登陸艦」
記者賴名倫／綜合報導
軍聞網站「Army Recognition」9日報導，美國海軍決定採用荷蘭「達門」造船集團的LST-100登陸艦方案，借重成熟構型縮短設計、採購與製造進程，加速打造35艘「中型登陸艦」（LSMs），滿足未來陸戰隊兩棲作戰與投射任務需求。
瞄準印太需求 強化近岸機動能力
美國海軍2021年提出「中型登陸艦」需求案，著眼於印太地區地理特性，希冀籌獲新艦，填補大型兩棲船塢運輸艦（LPD）、船塢登陸艦（LHD）與小型通用登陸艇（LCU）之間的任務需求，但因預算超支與投標方案過於複雜而延宕。美國海軍海上系統指揮部（NAVSEA）今年初發布新版資訊需求書（RFI），經評選與徵詢部隊觀點後，由造價相對低廉、具備多元任務彈性的「達門」LST-100方案雀屏中選。
美國海軍部長費蘭表示，LST-100艦長100公尺，標準排水量達4000噸，並具備6300公里航程；其配備艦艏跳板、起重機與直升機甲板，可兼任兩棲登陸、近岸運輸與後勤運補任務，並載運戰甲車、後勤車輛、搭配旋翼機，在缺乏成熟港口設施的離島與海岸地形，擔負「遠征前進基地作戰」（EABO）投射平臺。
首艦2027財年動工 2029達IOC
「美國海軍學會新聞網」（USNI News）報導，美軍已將該級艦命名為麥克隆級（McClung），將採取「船舶建造經理」（VCM）模式，由主承包商在既有規格基礎上進行次系統與裝備整合，透過競標讓多家美國船廠參與加速建造時程；預計2027財年開始建造首艦「麥克隆號」（LSM-1）、2029年達初始作戰能力（IOC）。
皇家澳洲海軍2024年11月亦選定LST-100方案，將打造8艘新一代登陸艦；奈及利亞海軍也有1艘同型艦「卡達號」（NNS Kada）服役，足見其先進設計理念深受肯定。
美國海軍選定「達門」造船集團LST-100方案，打造新一代「麥克隆級」中型登陸艦隊。圖為該艦執勤想像圖。（取自達門造船廠臉書）
美軍未來將倚重「麥克隆級」登陸艦，在印太區域執行遠征前進基地作戰。圖為澳洲同型艦作業想像圖。（取自澳洲國防部網站）
奈及利亞海軍現役的「卡達號」即為LST-100構型；圖中可見多用途起重機與艦身後部直升機甲板。（取自達門造船廠網站）
