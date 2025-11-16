美邊境又發生暴力執法！ 「敲碎車窗」查ID爆發衝突

美國「北卡羅萊納州」的邊境爆發暴力執法事件，另外ICE執法重鎮「芝加哥」也爆發示威，有20多人當場被抓。（圖／達志影像美聯社）

美國「北卡羅萊納州」的邊境爆發暴力執法事件，執法人員直接敲碎駕駛座的車窗，要人下車，最新影像曝光。除了邊境執法人員，美國ICE特工也開始在北卡羅萊納州執法，引發當地民眾上街抗議；另外，ICE執法重鎮「芝加哥」也爆發示威，有20多人當場被抓。

美國「北卡羅萊納州」的邊境爆發暴力執法事件，另外ICE執法重鎮「芝加哥」也爆發示威，有20多人當場被抓。（圖／達志影像美聯社）

北卡羅萊納州最近發生的暴力執法事件畫面曝光，影片中邊境執法人員直接敲碎駕駛座車窗，強制要求駕駛出示身分證並下車。儘管駕駛不斷解釋自己是美國公民，且表示「五分鐘前你們就攔過我一次了」，執法人員仍將他從車上拖下並壓制在地逮捕。這位駕駛後來已被釋放。

除了邊境執法人員外，ICE特工也開始在北卡羅萊納州進行執法行動，引發當地民眾的不滿與抗議。北卡羅來納州議員Aisha Dew表示，他們不希望移民執法局來當地，也不需要邊境巡邏隊，並強調當地民眾知道如何保護自己的城市，根本不需要這些執法人員。抗議者指控這些執法特工只會在城市中製造恐懼氛圍。

在ICE執法重鎮芝加哥，同樣爆發了大規模抗議活動。由於9月川普加強了芝加哥的移民執法行動，引發當地民眾強烈不滿。在這場反ICE示威中，至少有20多人當場被逮捕。CNN主播Danny Freeman表示，芝加哥都會區已有上千人被逮捕或遭遣返，這些移民掃蕩行動對城市中的拉丁裔族群造成寒蟬效應，特別是街頭小販。有些人因害怕被逮捕而選擇待在家中不出門。

為了支持受影響的移民社區，芝加哥民眾發起「掃貨行動」，將街頭小販的商品全部買下，讓他們能夠早點回家，避免被執法人員逮捕。這場行動展現了社區對移民族群的支持與團結，試圖減輕執法行動帶來的負面影響。

