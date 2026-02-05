美邊境沙皇撤明州700聯邦探員 川普：移民執法可「更溫和」

美國川普政府在明尼蘇達州進行史上最大規模移民執法行動，期間2位美國公民遭射殺，引發民意強烈反彈。主管邊境事務的「邊境沙皇」霍曼（Tom Homan）4日宣布，政府將從明州撤回約700名聯邦探員，仍有約2000名探員繼續駐守當地。

圖為1月24日，聯邦探員在明尼蘇達州明尼阿波利斯站崗。（圖／路透社）

根據《路透社》，白宮邊境事務主管霍曼在記者會上表示，政府此波遣返行動是「為了公共安全」。他透露，之所以縮減部署規模，是因為看到明州民選警長們給予「前所未有」的合作，但他未提供更多細節。

霍曼指出，「我要明確指出，川普總統完全打算在本屆政府任期內實現大規模遣返，移民執法行動將於每天在全國各地持續進行」。他強調，「總統做出了承諾，我們並未指示採取其他措施」。他並提到，執法探員配發隨身攝影機存在「缺口」，希望能與國會合作盡快解決。

這項「都會激增行動」（Operation Metro Surge）驅逐行動，自1月以來遭到明州州長華茲（Tim Walz）、明尼阿波利斯市長佛雷（Jacob Frey）及其他民主黨民選官員的反彈與譴責。對此，川普發出憤怒指責，並批評對方違法。

2月4日，霍曼在明尼阿波利斯舉行記者會。（圖／美聯社）

華茲和佛雷已對川普政府提起訴訟，要求限制或撤回聯邦部署。這場大規模行動部署的移民執法探員數量為該州正常水準的20倍，甚至超過當地警力。

針對霍曼的宣布，川普表示，「我了解到也許我們可以採用更溫和的手段。但你仍然必須保持強硬」。華茲和佛雷分別發表聲明，稱川普政府此舉令人鼓舞但仍不足夠。佛雷強調，該行動對當地企業和居民而言都是災難性的，必須立即結束。

報導稱，川普積極的移民執法行動已成為他任期內最棘手的政治危機之一，甚至遭到部分共和黨人批評，一些聯邦法官更嚴厲指責，政府疑似無視法院命令。

霍曼表示，他的目標是讓明州回到通常約150名移民執法探員的規模，但未說明何時實現。川普常以籠統的措辭指責許多非法移民進行金融詐欺和暴力犯罪，聲稱他們必須被驅逐。

曾擔任邊境巡邏隊探員的霍曼也指控抗議者「阻礙」探員行動，他讚揚探員是維護法律的愛國者，因從事艱鉅工作而遭到不公平詆毀。在霍曼發表此言論之際，數十名抗議者在零下低溫天氣中聚集在明尼阿波利斯郊外聯邦辦公室外，抗議美國移民和海關執法局（ICE）。

