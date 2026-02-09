美重判學霸毒梟／砸千萬組黃金律師團打水漂 台大學霸暗網販毒遭重判內幕

美國紐約法院（圖）認定台大高材生林睿庠化身全球大毒梟，販毒海撈30億元，日前重判30年且不得假釋。（翻攝GoogleMaps）

台大高材生林睿庠化身全球大毒梟販毒海撈30億元，遭美重判30年！判決結果一出，不僅林當庭愣住，就連他斥資新台幣千萬元聘請的3名紐約重量級律師也難掩錯愕。林自落網後將希望全押在「投降輸一半」的訴訟路線，寄望完整認罪、繳回贓款並啟動認罪協商機制下，林至少可望換得有限度減刑，卻因他供出的共犯無人落網，反讓法院認定認罪協商流於形式，最終採納檢方建議刑度。

本刊調查，林經營的暗網平台因販售摻雜芬太尼的假藥釀出2條人命，聯邦法院認定其行為具高度可預見性與冷血性，成為重判關鍵因素。

外界原本預期，在完整認罪、繳回贓款並啟動認罪協商機制下，林睿庠至少有機會換取有限度減刑，但法院最終完全採納檢方建議刑度，顯示這場司法攻防戰中，林睿庠的認罪策略並未打動法官，且訴訟策略一路失算。

宣判當天，林睿庠手腳上銬，由二名法警押解進入法庭，他向法官表示自己剛滿25歲，已被羈押21個月，對所犯行為深感懺悔，希望獲得改過自新的機會，但法官並未接受這套哀兵陳述。

美國舊金山街頭出現不少吸毒的半折人宛如喪屍，顯見毒品氾濫問題嚴重。（翻攝GoogleMaps）

主審法官在朗讀判決主文後嚴詞指出，自己擔任法官27年半，從未見過如此系統化、商業化且冷血的販毒模式，直指其犯罪手法之惡劣前所未見，語氣之重，等同否定林在整個訴訟過程中試圖塑造的悔過與合作形象。

林睿庠於6年前成立暗網毒品平台Incognito Market，化名「法老王」將網站打造成毒品電商平台，以圖文並茂手法販毒。（翻攝美國司法部起訴書）

本案由台灣法務部調查局與美國聯邦調查局（FBI）透過司法互助合作偵辦，我方派駐紐約的法務祕書亦親自到庭旁聽宣判，顯示調查局對此案的高度重視，跨國合作掃毒已是趨勢。

林睿庠19歲時架設暗網販毒，因租借網域，竟以本人英文譯名及電子信箱租用伺服器，成露餡關鍵遭逮。（翻攝紐約南區聯邦法院文件）

林睿庠在暗網販賣芬太尼等毒品和假藥，害死2人。（翻攝法務部官網）

美國法院在量刑時特別點出，林睿庠平台販售假藥危害人命，判決文件指出，該平台上長期流通標示為止痛藥與處方鎮靜劑的偽藥，實際成分卻摻有高劑量芬太尼與其他不明物質，已確認至少造成二名用藥者死亡，法官認定林身為平台實際掌控者，不僅明知網站存在假藥問題，仍放任交易，甚至透過評價與推薦機制變相提高銷量，已從單純提供交易空間，升級為對致命結果具可預見性的犯罪行為，這也是法院最終認定其行為冷血且重判的重要理由之一。

林睿庠架設暗網吸引超過20萬名毒蟲使用，成為海洛因、古柯鹼、冰毒（圖）、迷幻藥等非法毒品的交易平台。（翻攝微博）

