美重判學霸毒梟1／遭判30年林睿庠錯愕 配合偵訊仍遭重判供詞反成致命傷

林睿庠前年5月過境美國遭FBI逮捕，他雖認罪協商，但美方未查到共犯，仍遭法院重判。（翻攝X平台）

2月3日，美國紐約聯邦法院針對台大資管系畢業、曾經在加勒比海國家聖露西亞服外交替代役的林睿庠經營暗網向全球販毒案宣判，法官當庭重判30年有期徒刑且不得假釋，判決結果出爐時，不僅林本人當場愣住，就連他斥資千萬元聘請的三名紐約重量級律師，也難掩錯愕神情。

前年5月，林睿庠自聖露西亞過境紐約，原本計畫再轉往新加坡申請研究所，卻在轉機期間遭美方執法人員當場逮捕，據悉，美方早已掌握完整證據鏈，刻意選在林過境時收網，讓他難以否認或脫身。林睿庠被捕後，深知事態嚴重，砸下約1千萬元，聘請三名紐約當地長期專辦毒品與跨國重罪案件的重量級律師組成辯護團，試圖在美國司法體系中爭取最大生存空間。

美國舊金山街頭出現不少吸毒的半折人宛如喪屍，顯見毒品氾濫問題嚴重。（翻攝GoogleMaps）

由於美方蒐證完整，包含暗網平台架構、金流、交易紀錄與臥底蒐證，林睿庠在落網半年後即意識到否認空間有限，最終於前年底選擇與美方達成認罪協商，成為本案訴訟策略的第一個關鍵轉折點。

林睿庠與律師團的盤算，是透過「投降輸一半」策略，主動認罪並供出未曝光共犯、交代販毒贓款流向與虛擬貨幣金流，以換取法院從輕量刑，律師團私下甚至評估，若合作順利，刑期有機會壓在10年左右。

林睿庠19歲時架設暗網販毒，因租借網域，竟以本人英文譯名及電子信箱租用伺服器，成露餡關鍵遭逮。（翻攝紐約南區聯邦法院文件）

談判期間，美國檢方也一度展現彈性，認為若能藉由林睿庠供述瓦解整個暗網販毒集團，不排除向法院建議給予林改過自新的機會，使林與律師團對最終結果一度抱持高度期待。

不過，這套策略之所以未能打動法官，關鍵在美國FBI根據林睿庠的供詞展開長達一年的追查行動，卻始終無法鎖定任何實際共犯，所謂幕後成員全都停留在化名與模糊描述階段，調查進展屢屢受挫。

回顧全案的審判過程，林睿庠被捕後的犯後態度看似配合，但對美國司法體系的誤判，讓他過度相信認罪協商能換取寬容，卻低估法院對暗網毒品平台主腦的零容忍立場，最終可能換來30年鐵窗人生。

