美重判學霸毒梟2／美國法院罕見4度延後宣判 林睿庠賣假藥害2命還恐嚇勒索

林睿庠在聖露西亞擔任替代役男，在該國教導電信警察如何查緝毒品，詎料，他竟是美國鎖定的大毒梟。（翻攝linkedin）

法官為此多次延後宣判日期，希望給予林睿庠時間，兌現認罪協商的承諾，宣判時程先後從去年3月延至6月、再延至9月，最終甚至拖到今年初，前後四度更改日期，在聯邦法院中相當罕見。知情人士指出，因FBI始終沒有破案成果，法院逐漸質疑林睿庠是否刻意保留關鍵資訊，讓認罪協商淪為拖延刑期的戰術操作，這種印象在法官心證中逐步累積，成為重判重要背景因素。

法官認定，林睿庠所提供的資訊多為無法驗證的暱稱或去識別線索，對破案並無實質幫助，認罪協商流於形式，犯後態度與合作誠意明顯不足，反而讓法院認為必須以重刑示警。最終，法官在宣判時完全採納檢方建議刑度，對林睿庠重判30年，與其原本預期的10年左右刑期形成巨大落差，等同宣告林整套訴訟策略不僅未能止血，反而加重法院的不信任感。

宣判結果出爐後，林睿庠當場傻眼，就連原本信心十足的三名律師也明顯錯愕，雙方隨即低聲交頭接耳討論後續對策，但一審判決已無任何轉圜空間。此外，除了美方持續緝拿潛在共犯，調查局也已報請台北地檢署指揮，查扣林睿庠名下位於台北市天母德行東路的豪宅及現金、虛擬貨幣等資產，總額超過新台幣2億元。

林睿庠在暗網販賣芬太尼等毒品和假藥，害死2人。（翻攝法務部官網）

台灣方面亦對林睿庠發布長達40年的通緝令，即便他未來在美國服刑期滿遭遣返，仍須立即面對台灣司法追訴，販毒與洗錢責任不會因在美服刑而免除。

更棘手的是，林睿庠涉案金流複雜，其母親亦因協助處理資金遭列為洗錢共犯偵辦中，使林在後續上訴與司法程序中，極可能被迫重新評估是否全面翻供，案情仍存在擴大變數。

林睿庠前年5月在美國紐約甘迺迪機場（圖）落網，他立刻動用新台幣千萬元聘用當地律師辯護。（翻攝維基百科，formulanone攝）

本刊調查，林睿庠於2020年成立暗網毒品平台Incognito Market，年僅19歲便化名「法老王」主導營運，將網站打造成高度商業化的毒品電商平台，該平台提供圖文並茂的毒品介紹、效果說明與評價機制，並設立三方對話與客服功能，由站方介入處理交易糾紛，確保買賣順暢與平台信譽，迅速吸引大量毒品買家與賣家進駐。

林睿庠涉販毒遭調查局通緝，時效長達40年，若在美服刑完畢遭驅逐出境，將來返台還得面臨台灣司法調查。（翻攝調查局官網）

為了維持市場信任，該平台甚至自掏腰包補償交易糾紛，並透過加密貨幣建立類似託管銀行的資金池，這種高度制度化的營運模式，正是法院認定其屬於持續性組織犯罪的關鍵依據。

