美重判學霸毒梟3／美國關完30年還不夠 林睿庠返台還有2案接著關

林睿庠斥資6千萬元在北市天母地區買下豪宅，目前已遭檢方查扣。（翻攝GoogleMaps）

林睿庠在美遭重判，其實他也連累媽媽，因為北檢也分別將他們列為毒品及洗錢等罪被告調查，依造我國刑法第七條規定，台灣採取「屬人主義」原則，亦即國人即便在國外犯罪被關完，只要是最輕本刑3年以上，台灣法院仍有權進行審判，以毒品危害防制條例規定，販毒法定刑都超過3年，都屬於其中，因此即使林睿庠在美國已服完刑，返台後仍要面臨台灣司法訴究。

不過，刑法第九條也規定，同一行為雖經外國確定裁判，仍得依本法處斷。也就是說，該法有提供刑期折抵的可能性，但法條規定的用語是「得」，亦即法官有裁量權，可根據個案狀況決定是否給予折抵刑期。

林睿庠除了架設暗網販毒，他在前年3月突然關閉暗網平台，拒絕退還商家與用戶存放的資金，甚至公開威脅若不支付額外費用，就公布交易紀錄，還高調稱「YES, THIS IS AN EXTORTION!!」（是的，這就是敲詐勒索）這種近乎公開勒索的行為，也成為壓垮其辯護策略的最後一根稻草。

林睿庠涉及販毒屬於跨國公罪，在美服刑期滿後遭遣返，仍需面臨台灣司法再次調查。（翻攝linkedin）

更諷刺的是，林在聖露西亞服替代役期間，還曾以數位犯罪分析講師身分協助當地警方掃蕩毒品，卻同時遙控全球販毒事業，這種角色錯位，被美國法院視為高度惡性情節之一。

其實美國FBI早在2021年就已經查出林睿庠藏身暗網販毒，因當時他為架設隱身市場，需租借網域，竟使用他的本名英文譯音「Rui-Siang Lin」和他的Google mail信箱租用伺服器購買網域，FBI決定放長線釣大魚，一路監控蒐證，並派人臥底買毒，由於罪證確鑿，見時機成熟，才趁林過境美國抓人，讓他無法狡賴。

知情人士指出，林睿庠在認罪協商期間，實際採取的是高度保守的「有限合作」策略，他僅交代暗網帳號暱稱與網路招聘員工流程，對於關鍵技術協助者、金流中繼節點與實際操作洗錢的人頭角色始終避重就輕。

林睿庠從聖露西亞飛往新加坡申請研究所，過境紐約時遭美國FBI逮捕。示意畫面，圖非當事人。（翻攝FBI臉書）

之所以採取此戰略，是因律師團一方面擔心過度配合將導致刑責擴大，另一方面也顧慮若點名實際共犯，恐引發跨國報復風險，引來殺身之禍，最終選擇在合作深度上有所調整，卻未意識到這正好踩中美國法院對「假意合作」最為反感的紅線。

調查局每年固定荷槍實彈銷毀查扣毒品，毒品問題依舊層出不窮。

熟悉聯邦量刑實務的人士分析，美國法官對於認罪協商，是看這些供述能否實際轉化為破案成果，林睿庠的案件之所以不斷延後宣判，正是法院在觀察他是否願意承擔真正風險換取減刑，但當FBI連續數月毫無斬獲後，法官已形成心證，認定林試圖用時間換刑度，卻不願付出等值代價，這也使他在量刑時不再被視為「願意自新的合作被告」，而是被重新定位為必須重判以示警的典型案例。

★《鏡週刊》關心您：珍惜生命拒絕毒品，健康無價不容毒噬。

