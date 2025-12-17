美重啟沖繩伊江島輔助機場 實施傘訓

記者賴韋廷／綜合報導

歷經2年整修，美國陸戰隊15日重啟沖繩伊江島的輔助機場，將擴展駐日美軍的訓練及部署能量，減輕嘉手納基地作業負擔。

美國《星條旗報》報導，伊江島輔助機場2023年12月關閉，投入1500萬美元（約新臺幣4.7億元）整修，工程於今年10月結束，本月15日正式重啟。陸戰隊太平洋基地司令沃爾福德少將表示，伊江島輔助機場設施已全面更新，即將投入戰備，持續維護區域穩定。

美陸戰隊指出，新跑道與過去的混凝土鋪面不同，改採多層碎石結構，在面臨打擊時能以更快速度修復，且跑道壽命也進一步延長，還可支援與過去同等級訓練任務。報導指出，伊江島輔助機場重啟後，美國陸戰隊與空軍的跳傘訓練任務，將會改在伊江島執行，以降低嘉手納基地負擔。

廣告 廣告

美國空軍第18聯隊指出，根據美日雙邊協議，伊江島將是美軍的主要跳傘訓練場地，但若受天候、海況或其他作業因素影響，仍可能依「例外使用」條款在嘉手納基地執行跳傘訓練。

美軍KC-130J運輸機11月在伊江島輔助機場的新跑道執行起降測試。（取自DVIDS網站）

沃爾福德少將表示，伊江島輔助機場設施已準備好投入戰備使用，持續維護區域穩定。（取自DVIDS網站）