美重磅經濟數據將揭曉 美股主指收跌、台積電ADR跌1.48％
美國本週即將發布一系列重磅經濟數據，投資人情緒依然謹慎，美國股市主要指數週一全部收跌，標普500指數與道瓊工業指數均下跌約0.1%，那斯達克指數下跌約0.6%，科技股持續回檔。（請聽AI報導）。
市場聚焦本週將公布的一系列美國經濟數據，11月非農就業人數數據將於週二公布，同時公布的還有10月零售銷售數據。受到秋季美國政府停擺的影響，這些報告都被推遲發布。另一方面，11月消費者物價指數也將於週四公布。
道瓊工業指數週一下跌41.49點，跌幅為0.09％，收在48416.56點，標普500指數下跌10.90點，跌幅為0.16％，收在6816.51點，那斯達克指數下跌137.76點，跌幅為0.59％，收在23057.41點，費城半導體指數下跌43.16點，跌幅為0.61％，收在6990.41點，台積電ADR下跌4.33美元，跌幅為1.48％，收在287.71美元。（以上新聞由楊清緣編輯，AI播報）。
