美重量級參議員當面喊話鄭麗文 要求國民黨支持國防預算

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〔編譯陳成良／綜合報導〕美國聯邦參議院軍事委員會成員、長期支持台灣防衛能力建設的共和黨籍參議員蘇利文(Dan Sullivan)，在會見中國國民黨主席鄭麗文後公開表示，美方支持美台關係不分台灣朝野政黨，但國民黨應與民進黨合作完成國防預算，並支持阿拉斯加液化天然氣(LNG)計畫。

蘇利文11日在社群平台X發文表示，他與鄭麗文進行了一場良好討論。他寫道，自己一向是美台關係的堅定支持者，「不論台灣的政治立場如何」，但他也當面向鄭麗文表達，希望國民黨與民進黨共同完成國防預算，並支持阿拉斯加LNG計畫。

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會後公開發文提兩項具體訴求

蘇利文的貼文並未聚焦政黨交流本身，而是直接點出國防預算與能源合作兩項議題。其中，國防預算長期是美國國會關切的台美安全議題之一，美方近年多次呼籲台灣持續強化自我防衛能力，並提高國防投資。

蘇利文是阿拉斯加州聯邦參議員，也是參議院軍事委員會成員，長期參與國防與印太安全事務。他過去多次公開支持對台軍售，並主張台灣應持續提升防衛能力，以強化嚇阻力量。

今年稍早，蘇利文曾在國會公開談及台灣國防預算議題，批評刪減相關預算的作法將向外界釋出錯誤訊號，並形容相關作法是在「玩危險遊戲」。此次與鄭麗文會面後，他再次透過公開發文重申相同立場，顯示此議題仍是美方高度關注的焦點。

除了國防議題外，蘇利文此次也再次提及阿拉斯加LNG計畫。該計畫近年積極爭取亞洲市場投資與採購合作，美方官員多次向台灣推介相關天然氣開發與出口方案，希望深化雙方能源合作關係。

鄭麗文目前正率團訪問華府，與國會議員及政界人士會晤。蘇利文則是在會後透過公開發文方式，將國防預算與能源合作列為對國民黨最重要的兩項訊息。

I had a good discussion with KMT Chair Cheng Li-wun today. I’m a strong advocate for the US-Taiwan relationship, regardless of politics in Taiwan. But, as I told her, we need KMT to join with the DPP to finish the defense budget and support the Alaska LNG project.— Sen. Dan Sullivan (@SenDanSullivan) June 12, 2026

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